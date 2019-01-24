Магазины для туристов в Вене будут работать по воскресеньям

За открытие магазинов в воскресенье в туристической зоне Вены, которая охватывает старый город, дворцово-парковый комплекс Шенбрунн и центральную улицу Мариахильфер штрассе, выступила министр экономики Австрии Маргарета Шрамбек, сообщает газета Wiener Zeitung.

По словам министра, необходимо учитывать покупательную способность иностранцев, приезжающих в Австрию на отдых. По некоторым оценкам, воскресная работа магазинов позволит увеличить торговый оборот на 140 миллионов евро и создать восемьсот новых рабочих мест. Это обеспечит также поступление дополнительных средств в виде налогов в бюджет.

Городские власти не возражают против предложения правительства. Бургомистр Вены Михаэл Людвиг пояснил, что в решении этого принципиального вопроса важно учитывать достижение социального партнерства. Все заинтересованные стороны должны прийти к единому мнению.

Работу магазинов в воскресенье приветствовали представители Австрийского объединения отельеров. Президент организации Михаэла Райттерер обратила внимание на рекордные показатели отрасли за прошлый год. Так, в Вене в 2018 году иностранцы совершили 16,5 миллиона ночевок. За период с января по ноябрь продажи зафиксированы на уровне 793 миллионов евро, что составляет рост в 11,8 процента по сравнению с 2017 годом.