"Миниатюрный Ка-27": разведывательный БПЛА соосной схемы создали в КНР

Китайские разработчики представили разведывательный беспилотный вертолет соосной схемы TD-220.

Chinese TD-220 unmanned helicopter,a unmanned mini version of KA-27 pic.twitter.com/6AYhEhBw3t — Caesar (@Ninja998998) 24 января 2019 г.

Некоторые из источников за определенное сходство с российскими машинами компании "Камов" уже прозвали этот аппарат "мини-версией Ка-27".

Такие беспилотники, несмотря на несколько усложненную конструкцию, более компакты и безопасны в эксплуатации.

В настоящее время дрон, созданный корпорацией Norinco, проходит летные испытания.

Как предполагают военные эксперты, со временем, кроме функций разведки, он будет также выполнять и ударные задачи.

Ранее сообщалось, что в КНР созданы и другие варианты беспилотных вертолетов различных типов. Например, БПЛА AV500W может применять по наземным целям как высокоточные ракеты, так и обычные бомбы.

В России также ведутся работы в этом направлении. Так, на военном параде 9 мая 2018 года впервые был представлен ударный беспилотный аппарат "Катран" с аналогичной схемой несущих винтов. На автомобильной платформе кроме вертолета находился и комплект управляемого вооружения, который он может нести.