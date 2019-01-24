Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову

Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову по так называемому делу реставраторов.

Ранее Дорогомиловский суд приговорил Пирумова к полутора годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Его признали виновным в хищении около 164 млн бюджетных рублей, которые были выделены на реставрацию различных культурно-исторических объектов. При этом Пирумов был освобожден от срока в колонии, так как он фактически отбыл его, находясь под следствием. Остальные семь фигурантов дела реставраторов также были освобождены, как и Пирумов, от реального наказания или получили условные сроки. С мягким приговором не согласилась прокуратура, которая просила пять лет заключения для экс-министра и подала апелляцию на пересмотр дела в Мосгорсуде.

В итоге апелляционная инстанция Мосгорсуда изменила приговор Дорогомиловского суда и назначила экс-чиновнику 3 года лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей, а также лишила его госнаграды.