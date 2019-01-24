Названы производители, чаще всех обновляющие Android на своих смартфонах

На веб-портале Gizchina опубликован рейтинг производителей Android-смартфонов по скорости обновления операционной системы на флагманских линейках.

Измерения в вычислительной шкале соответствуют количеству дней, которое разработчики потратили на адаптацию обновления ПО к смартфонам своих основных серий с момента релиза свежей версии компанией Google.

Для исследования были взяты три последних номерных апдейта - Android 7.0 Nougat, 8.0 Oreo и 9.0 Pie.

Быстрее всех, спустя 90 дней после выпуска, установить "семерку" смогли владельцы Motorola Moto. Восьмой Android оперативнее всех остальных получилось пересобрать у инженеров из Sony - на это у них ушло 100 дней. Японские специалисты повторили свой успех и в случае с последней на данный момент прошивкой, потратив на ее запуск на аппаратах Xperia менее двух месяцев.

Разработчики из корейской LG оказались самыми нерасторопными, потому что показали худший результат как с Nougat (270 дней) так и с Oreo (320 дней). Кроме того, рабочий билд для актуальной версии оболочки до сих пор задерживается и пребывает в стадии тестирования.