Автоматическая уплата таможенных пошлин на сайтах зарубежных интернет-магазинов стартует с 28 января, заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

"Наши с "Почтой России" информационные системы готовы, мы создали интерфейсы взаимодействия, почта договорилась с некоторыми торговыми площадками, чтобы в момент покупки товара человеку предлагалось заплатить пошлину, если его стоимость выше порога беспошлинного ввоза", - сообщил Давыдов.

С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров в Россию снизился с 1000 до 500 евро. Пока в таможне не заметили роста объемов собираемых пошлин, но это неудивительно: очень немногие люди заказывают в интернете за один прием настолько дорогие товары, их доля не превышает нескольких процентов от общего числа покупателей. "У меня складывается ощущение, что люди, планировавшие крупные покупки за границей, сделали их до Нового года", - говорит Давыдов.

В пресс-службе "Почты России" "Российской газете" не ответили на вопрос о количестве уже подключившихся к системе удаленной оплаты пошлин маркет-плейсов. "Первые результаты "пилота" станут понятны ближе к концу первого квартала 2019 года", - сообщили там.

С началом эксперимента по дистанционному сбору таможенных пошлин Почта России фактически становится прообразом уполномоченного экономического оператора электронной торговли. Такие организации, по задумке ФТС, должны следить за правильным декларированием товаров, которые люди покупают за границей в интернет-магазинах, и уплатой пошлин в случае необходимости. Создать уполномоченных операторов электронной торговли по всему миру ФТС предложила Всемирной таможенной организации. Идею посчитали здравой и включили в сборник методических рекомендаций этой наднациональной структуры.

Особенно нужны уполномоченные экономические операторы электронной торговли окажутся тогда, когда порог беспошлинного ввоза товаров будет еще ниже, чем теперь. Уже сегодня в Беларуси он составляет 22 евро, а в Евросоюзе с 2021 года будет снижен до нуля. По мнению Руслана Давыдова, и Россия постепенно к этому придет. По крайней мере, представители легального бизнеса, построенного на импорте товаров из-за границы, давно просят об этом. Сейчас они в отличие от покупателей - физических лиц платят все пошлины и из-за этого несут убытки.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"