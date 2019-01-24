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24.01.2019 02:00
Рубрика: В мире

Пять человек погибли во время штурма банка в США

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в банке SunTrust в американском штате Флорида.

В результате стрельбы в голландском городке ранены двое детей

Напомним, инцидент произошел в городе Себринг. Зефен Ксавер попытался ограбить кредитное учредждение, а когда прибыли сотрудники правоохранительных органов, забаррикадировался внутри здания и захватил заложников.

В ответ на требования полицейских сдаться злоумышленник открыл стрельбу. Кто именно погиб, не уточняется. В результате штурма здания несколько человек получили ранения. Стражам порядка удалось задержать злоумышленника.

В мире США
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