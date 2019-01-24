Глава полиции Чехова задержан за незарегистрированный ПМ

О задержании руководителя ОМВД России по городскому округу Чехов корреспонденту "РГ" сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. В СК уверяют, что чиновник подозревается в незаконном обороте оружия. Проблемы у некоторых сотрудников чеховской полиции и у их начальника начались пару дней назад.

В среду отделение полиции по подмосковному Чехову навестили оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России. Причина - им поступили сигналы о недобросовестной работе некоторых местных полицейских. Обыски прошли и у руководства ОМВД по городскому округу Чехов.

Пистолетом, найденным дома у начальника чеховской полиции, занимается второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Его следователь и задержал начальника "по подозрению в незаконном обороте оружия" - это часть 1 статьи 222 УК РФ.

Найден при обыске был пистолет ПМ, у которого магазин оказался снаряжен 4 патронами. Номерные обозначения на пистолете были спилены. Проведенной баллистической экспертизой установлено, что данный пистолет является огнестрельным оружием, а находившиеся в магазине патроны - боеприпасами.

"В настоящее время полицейского допрашивает следователь. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - заявила Ольга Врадий.