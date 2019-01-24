Москвичам пообещали сильный снег в выходные

На смену низким температурам в столице придут сильные снегопады.

В выходные (26-27 января) может выпасть до 23 мм снега, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды "Фобос".

По словам синоптиков, в субботу регион окажется под влиянием циклона, из-за чего температура воздуха будет повышаться и выпадет снег, местами сильный. В воскресенье такие погодные условия сохранятся.

Суммарно за два дня может выпасть 13-23 мм осадков, что при январской норме 52 мм может составить половину показателя за месяц.