Столичное метро дойдет до аэропорта Внуково

Московское метро совершенно точно дойдет до аэропорта Внуково. В столичном стройкомплексе ранее такие планы уже озвучивали, но сегодня проект окончательно одобрила градостроительно-земельная комиссия.

Как и заявлялось ранее, в аэропорт пойдет "желтая" ветка. После "Рассказовки" построят станции "Пыхтино" и "Внуково". Первую откроют около ЖК "Солнцево Парк", вторую - у стоянок аэропорта.

Этот проект был выбран из нескольких вариантов. Следующим шагом станет обсуждение концепции на публичных слушаниях.