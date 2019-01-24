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24.01.2019 06:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Читы объяснил причину своей отставки

Текст: Юлия Гарднер

Глава Читы Анатолий Михалев подтвердил, что уходит в отставку и объяснил причины такого поступка.

- В связи с личными обстоятельствами я принял решение подать в отставку, - сообщил он на заседании думского комитета по социальной политике и развитию местного самоуправления, пишет ТАСС.

Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
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Михалев заверил, что "в городе будет порядок", а исполнять его обязанности станет заместитель Андрей Ядрищенский. По словам чиновника, он встречался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, который пообещал оказать поддержку городским властям.

Ранее появилась информация, что заявление об отставке Михалев написал ранее, но ход ему дали только сейчас.

31 января состоится очередное заседание городской думы Читы, на котором могут избрать ее нового председателя.

В 2001-2005 годах Анатолий Михалев возглавлял администрацию Читы, в 2005 году был вновь избран на должность мэра, в 2009-м - переизбран. В 2014 году в городе упразднили всенародные выборы мэра, но Михалев стал председателем гордумы, фактически оставшись главой Читы. Администрацией руководит сити-менеджер Олег Кузнецов.

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