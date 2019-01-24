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24.01.2019 05:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Камчатская медведица Маша благополучно добралась до Калуги

Текст: Юлия Гарднер

Медведица Маша добралась из Петропавловска-Камчатского до своего нового места жительства - Калужского центра реабилитации диких животных. В среду, 23 января, она прибыла в московский аэропорт Шереметьево, откуда ее перевезли в Калугу. Дорогу 11-месячный зверь перенес хорошо, сообщается на официальной странице Маши в Facebook.

В воздушной гавани медведица, которую встречали журналисты и волонтеры, немного понервничала из-за шумной обстановки и большого количества людей. Из российской столицы в Калугу животное перевезли на машине. В пути Маша, успокоившись, съела ведро ягод с медом, яблок, пирогов и булок с изюмом.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В центре реабилитации ее поместили в большой теплый контейнер с сеном, разделенный на несколько секторов. Свою "берлогу" Маша по достоинству оценила. Здесь она будет жить, дожидаясь местечка в зоопарке.

Напомним, истощенного зверя обнаружили в селе Малки Камчатского края 1 декабря прошлого года. Предположительно, его мать убили охотники. Оставшийся без пропитания медвежонок ходил возле жилых домов и кричал. Когда ловили, он не сопротивлялся: еле стоял на лапах и был сильно обезвожен. Вместо положенных 50 килограммов весил в два раза меньше.

Машу доставили в Елизовский зоопарк. Волонтеры откормили ее, сделали берлогу и создали официальную страничку в соцсети. Стали искать зоопарки, которые могли бы принять сироту, но везде получали отказ. Заповедники также не соглашались: Машка привыкла к людям и всегда будет тянуться к ним. А встреча хищника и человека в дикой природе не сулит ничего хорошего ни тому, ни другому.

Приютить зверя решились в Калуге. Деньги на перевозку хищницы и изготовление клетки для нее собирали всей Камчаткой.

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