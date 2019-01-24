Мэр Читы подал в отставку

Глава Читы Анатолий Михалев написал заявление об увольнении.

- В четверг его рассмотрят депутаты городской думы, - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Забайкальского края.

По словам источника агентства, заявление чиновник написал ранее, но ход ему дали только сейчас.

Сам мэр отказался комментировать эту информацию.

В 2001-2005 годах Анатолий Михалев возглавлял администрацию Читы, в 2005 году был вновь избран на должность мэра, в 2009-м - переизбран. В 2014 году в городе упразднили всенародные выборы мэра, но Михалев стал председателем гордумы, фактически оставшись главой Читы. Администрацией руководит сити-менеджер Олег Кузнецов.