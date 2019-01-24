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24.01.2019 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии оштрафовали командира самолета, задевшего ВПП при взлете

Текст: Оксана Грибанова

В Якутии оштрафовали на 12,5 тысячи рублей командира самолета Boeing 737-800, выполнявшего в декабре прошлого года рейс из Нерюнгри в Якутск.

Фото: Алексей Черенков/ТАСС
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Во время взлета воздушное судно задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Согласно выводам специалистов, причиной инцидента стала попытка взлета самолета с центровкой, превышающей предельное значение. Это произошло из-за того, что пассажиры были рассажены по салону не в соответствии с рассчитанным экипажем графиком.

В результате были заведены дела об административных правонарушениях.

Также к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц авиакомпании, в том числе руководители.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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