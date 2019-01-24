В зданиях Хабаровска и Южно-Сахалинска не нашли взрывных устройств

В Хабаровске проверили все здания, которые, согласно анонимным сообщениям, могли быть заминированы. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

"На место оперативно прибыли представители экстренных служб, была проведена эвакуация людей. Сейчас продолжаются обследования зданий", - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Правоохранители проводят проверки по этим фактам.

Не подтвердилась и информация о бомбах, заложенных в Южно-Сахалинске. Как сообщили РИА Новости в городской администрации, уже обследованы 13 школ, в которые утром поступили письма с предупреждениями. Еще в шести продолжается проверка.

Напомним, что ранее сообщения о минировании школ, больниц, торговых центров и ведомств получали в Приморье и на Камчатке. Эта информация не подтвердилась.