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24.01.2019 10:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В зданиях Хабаровска и Южно-Сахалинска не нашли взрывных устройств

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровске проверили все здания, которые, согласно анонимным сообщениям, могли быть заминированы. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

"На место оперативно прибыли представители экстренных служб, была проведена эвакуация людей. Сейчас продолжаются обследования зданий", - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Фото: Артур Борисов/ РИА Новости
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Правоохранители проводят проверки по этим фактам.

Не подтвердилась и информация о бомбах, заложенных в Южно-Сахалинске. Как сообщили РИА Новости в городской администрации, уже обследованы 13 школ, в которые утром поступили письма с предупреждениями. Еще в шести продолжается проверка.

Напомним, что ранее сообщения о минировании школ, больниц, торговых центров и ведомств получали в Приморье и на Камчатке. Эта информация не подтвердилась.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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