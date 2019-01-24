Новости

Камчатская медведица Маша благополучно добралась до Калуги 05:37
В Индонезии из-за наводнений погибли 26 человек 05:29
Эвакуации людей из-за сообщений о минировании прошли в Хабаровске 05:20
Washington Post: "Шатдаун" может затянуться до апреля 05:03
Врачи рассказали о влиянии одной порции курицы на риск смерти 05:00
Приморье может все-таки лишиться тигра Амура 04:56
Вертолет МЧС доставил в Хабаровск обгоревшего на пожаре ребенка 04:46
В Приморье проверят школу, где якобы прошла лекция "авторитетов" 04:40
Находящаяся в коме женщина родила от изнасиловавшего ее медбрата в США 04:35
ЮНЕСКО: Издевательствам в школах подвергается каждый третий ученик 04:30
Мексика заявила о признании правительства Мадуро 04:27
На Сахалине эвакуировали людей из школ и административных зданий 03:54
Мэр Читы подал в отставку 03:52
Задержанную в США иранскую журналистку отпустили 03:52
Дом престарелых для ленивцев появился в зоопарке Великобритании 03:46
Эрдоган озвучил основные цели Турции в Сирии 03:21
Трамп пообещал найти возможность выступить с ежегодным посланием 03:01
Финляндия названа самой хорошей страной в мире 02:29
Пять человек погибли во время штурма банка в США 02:00
Трамп не исключил никаких действий США касательно Венесуэлы 01:42
Пелоси не позволит Трампу выступить с ежегодным посланием 01:40
Кроссовер Geely Emgrand X7 стал солиднее, но дороже 01:12
Короткое замыкание спровоцировало взрыв возле консульства США в Женеве 00:59
В Москве соседи вырвали пандус для ребенка-инвалида 00:57
МИД призвал находящихся в Венесуэле россиян к осторожности 00:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24.01.2019 04:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вертолет МЧС доставил в Хабаровск обгоревшего на пожаре ребенка

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС доставил в Хабаровск из Солнечного района пострадавшего при пожаре десятилетнего мальчика.

Возгорание произошло в жилом деревянном доме на двух хозяев в поселке Дуки вечером 22 января. На вызов прибыли брандмейстеры из ближайшего населенного пункта - поселка Березовый.

В Тюмени из-за неисправной печи погибли три человека

От огня полностью выгорела одна из квартир и частично - крыша соседней. Ребенок во время пожара находился дома один. Ему удалось самостоятельно выбраться из горящего помещения, но он получил сильные ожоги.

Мальчика срочно доставили в отделение Солнечной районной больницы поселка Березовый.

"Учитывая его состояние и тяжесть полученных травм, врачами было принято решение об его экстренной эвакуации по жизненным показаниям в краевую столицу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщает краевое ГУ МЧС.

Сейчас пострадавший находится во 2-й краевой больнице.

Чтобы выяснить причину пожара, дознаватели опрашивают местных жителей и проводят необходимые экспертизы.

Происшествия ЧП Пожары Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом
Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября