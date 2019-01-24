Вертолет МЧС доставил в Хабаровск обгоревшего на пожаре ребенка

Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС доставил в Хабаровск из Солнечного района пострадавшего при пожаре десятилетнего мальчика.

Возгорание произошло в жилом деревянном доме на двух хозяев в поселке Дуки вечером 22 января. На вызов прибыли брандмейстеры из ближайшего населенного пункта - поселка Березовый.

От огня полностью выгорела одна из квартир и частично - крыша соседней. Ребенок во время пожара находился дома один. Ему удалось самостоятельно выбраться из горящего помещения, но он получил сильные ожоги.

Мальчика срочно доставили в отделение Солнечной районной больницы поселка Березовый.

"Учитывая его состояние и тяжесть полученных травм, врачами было принято решение об его экстренной эвакуации по жизненным показаниям в краевую столицу для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщает краевое ГУ МЧС.

Сейчас пострадавший находится во 2-й краевой больнице.

Чтобы выяснить причину пожара, дознаватели опрашивают местных жителей и проводят необходимые экспертизы.