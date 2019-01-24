Во Владивостоке из загоревшейся школы эвакуировали 300 человек

В четверг в 13-01 по местному времени пожарно-спасательная служба Владивостока получила сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в средней школе № 33 на улице Сахалинской.

Через семь минут на место прибыли пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

На сигнал тревоги своевременно отреагировали учители, благодаря чему здание оперативно покинули все, кто там находился - в общей сложности 300 человек, среди которых 283 ребенка. Все они разместились в детском саду неподалеку. Никто не пострадал.

Пожар произошел в подвале, горел, отмечают спасатели, хозяйственный хлам. Площадь возгорания составила 20 квадратов.

В 14-15 пожар полностью потушили.