В Нижнем Новгороде скончался выдающийся учитель танцев Юрий Сиверс

На 79-м году жизни скончался почетный президент Нижегородской федерации танцевального спорта, выдающийся учитель танцев Юрий Валентинович Сиверс. Прощание с ним состоится 25 января в 12 часов в храме иконы Божией матери "Всех скорбящих радость" по адресу: Нестерова, 2, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе правительства области, Юрий Сиверс провел в танцевальном спорте 48 лет. Он одним из первых в СССР увлекся в молодости бальными танцами, и это изменило не только его жизнь, но и сотен учеников и последователей.

В 1976 году он организовал первый танцевальный кружок для школьников во Дворце пионеров имени Чкалова. Из клуба "Юность" в последующем вышло множество спортсменов международной категории. Сиверс стал инициатором проведения первых Международных соревнований по танцевальному спорту "Россия" в 1990 году, которые затем регулярно проходили в Нижнем Новгороде.

Позже Юрий Валентинович проводил чемпионаты России, чемпионат мира, чемпионаты мировой классификации, выступал на соревнованиях в роли судьи.