В Уфе увеличилось число госпитализированных детей-олимпиадников

По данным на восемь утра по московскому времени в инфекционной больнице Уфы оказались 12 детей и один взрослый, приехавшие в Уфу для участия в региональном этапе олимпиады. Об увеличении числа госпитализированных сообщили в уфимском Управлении гражданской защиты.

Напомним, вчера управление сообщило о трех подростках в возрасте от 15 до 17 лет, которые почувствовали себя плохо. Их увезли в больницу с подозрением на кишечную инфекцию.

Между тем, по уточненной информации в отеле поселились 186 человек-участников регионального тура всероссийских олимпиад по биологии и физике. На сегодняшний день 109 остаются там, а остальные уехали домой либо в больнице.

В региональном минздраве подтвердили эту информацию, сообщив, что состояние госпитализированных "средней тяжести", но стабильное.

- Им предоставляют лечение в рамках Программы госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе министерства.