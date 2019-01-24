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24.01.2019 12:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жигулевский "АКОМ" - участник проекта "Национальные чемпионы"

Текст: Инга Горина (Самара)
Компания "АКОМ" - ведущий российский производитель аккумуляторных батарей - стала участником приоритетного проекта Минэкономразвития РФ "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров" ("Национальные чемпионы").
Фото: Пресс-служба ГК "Аком" АО "АКОМ" демонстрирует высокую динамику роста и активное внедрение инноваций Фото: Пресс-служба ГК "Аком"
АО "АКОМ" демонстрирует высокую динамику роста и активное внедрение инноваций Фото: Пресс-служба ГК "Аком"

Решение было вынесено в рамках совещания у заместителя министра экономического развития России Сергея Горькова с учетом мнения авторитетного экспертного совета. В него входят не только представители Минэкономразвития, Минпромторга и Минобрнауки РФ, но и Агентства стратегических инициатив, Российского экспортного центра, Российского фонда прямых инвестиций, Фонда содействия инновациям, Фонда развития промышленности и другие заинтересованные участники федерального уровня.

Отбор компаний опирается на существующий рейтинг "ТехУспех" - российский рейтинг быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний с годовой выручкой от 500 миллионов до 30 миллиардов рублей.

Целью проекта "Национальные чемпионы" является обеспечение опережающего роста экспортно ориентированных негосударственных предприятий, а также формирование на их базе транснациональных компаний.

Предполагается, что участникам будет упрощен доступ к существующим инструментам государственной поддержки, в том числе в рамках деятельности институтов развития, а также осуществлено информационно-консультационное сопровождение проектов компаний-лидеров как по развитию их деятельности внутри страны, так и по экспансии на мировом рынке.

АО "АКОМ" (город Жигулевск Самарской области) вошло в число лауреатов-предприятий, соответствующих критериям проекта: высокая динамика роста, активное внедрение инноваций, амбициозные планы по развитию бизнеса и расширению присутствия на международных рынках.

Справка "РГ"

ГК "АКОМ" - лидер по производству аккумуляторных батарей в России и крупнейший поставщик продукции мировым автопроизводителям, имеющим свои предприятия внутри нашей страны. Продукция "АКОМ" на равных конкурирует с зарубежными аналогами - при том же уровне качества она значительно доступнее по цене. Являясь основным российским экспортером стартерных аккумуляторов, компания обеспечивает 70 процентов экспорта в отрасли, а локализация производства внутри страны уже превысила 90 процентов.

 

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