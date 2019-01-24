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24.01.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Башкирии подорвался на снаряде на бывшем военном арсенале

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В поселке Урман Иглинского района 24 января вновь прозвучал взрыв: на территории бывшего арсенала подорвался на снаряде и погиб мужчина. В управлении СКР по Башкирии по этому факту начали доследственную проверку.

В Подмосковье полицейский пострадал при взрыве снаряда времен войны

По предварительной информации, погибший - 45-летний местный житель. Вероятно, он попытался разобрать найденный на территории заброшенного военного склада снаряд, но боеприпас сработал.

Напомним, что это уже далеко не первая трагедия на территории бывшего военного склада, который закрыли после пожара в 2011 году, но где до сих пор остаются неутилизированные боеприпасы, ставшие лакомым куском для собирателей цветмета.

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