Житель Башкирии подорвался на снаряде на бывшем военном арсенале

В поселке Урман Иглинского района 24 января вновь прозвучал взрыв: на территории бывшего арсенала подорвался на снаряде и погиб мужчина. В управлении СКР по Башкирии по этому факту начали доследственную проверку.

По предварительной информации, погибший - 45-летний местный житель. Вероятно, он попытался разобрать найденный на территории заброшенного военного склада снаряд, но боеприпас сработал.

Напомним, что это уже далеко не первая трагедия на территории бывшего военного склада, который закрыли после пожара в 2011 году, но где до сих пор остаются неутилизированные боеприпасы, ставшие лакомым куском для собирателей цветмета.