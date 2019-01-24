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24.01.2019 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Археологи обнаружили на Ямале захоронение мужчин европеоидной расы

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирские ученые обнаружили останки двух мужчин европеоидной расы в одном из захоронений археологического памятника Усть-Войкарского городища на полуострове Ямал.
Фото: ИАЭТ СО РАН Фото: ИАЭТ СО РАН
Фото: ИАЭТ СО РАН

Как сообщает ТАСС, захоронение относится к первой половине XVII века. Оно было обнаружено специалистами Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН в 2016 году, после этого полевые работы на участке больше не проводились. Время потребовалось ученым из Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН, чтобы получить первичную информацию об останках.

Фото: "Наука в Сибири"
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- Мы проводим палеогенетическое исследование образцов бедренных костей. Такая экспертиза может дать информацию о происхождении индивидов, относятся ли они к коренному народу этой территории, или это пришлые люди. С высокой долей вероятности это пришлые люди, по-видимому, откуда-то из западных районов Евразии, - рассказал ведущий научный сотрудник ИЦИГ СО РАН Александр Пилипенко.

По мнению ученых, одному мужчине на момент смерти было 35-40 лет, второму - 40-45 лет. Они имели достаточное мощный мышечный рельеф, а хорошо сохранившиеся зубы позволяют говорить о том, что рацион их питания был сбалансирован углеводами. Европейцы носили короткие стрижки, волосы их были темно- и светлорусыми.

Останки были обнаружены в деревянном строении на месте очага, где когда-то горел огонь. Следов термического воздействия на костях не обнаружено, более того, под ними сохранились обрывки одежды и обуви. Вероятнее всего, считают ученые, такой способ захоронения связан с обычаем местных народов оставлять жилище после определеннных событий.

Вероятнее всего, мужчины не приходились друг другу близкими родственниками, однако точную степень их возможного родства еще только предстоит установить. Теперь специалистам при помощи серии генетических экспертиз нужно выяснить, с какой территории пришли эти европейцы на Ямал.

Справка "РГ"

Усть-Войкарское городище было найдено в 2003 году. Благодаря георадарной разведке были обнаружены постройки, имеющие исключительную научную ценность. К настоящему моменту раскопано 12 деревянных построек, сделано порядка 4,5 тысячи находок.

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