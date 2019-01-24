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24.01.2019 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Новгородчине трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В Новгородской области опрокинулся школьный автобус, который следовал из деревни Бурга в город Малая Вишера. В результате ДТП пострадали трое детей, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошел сегодня в 07.55 в Маловишерском районе. Школьный автобус ПАЗ совершил наезд на бревно, которое находилось на проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся на левый бок.

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Все пассажиры автобуса - семеро детей и двое взрослых - были пристегнуты ремнями безопасности. Девочку 2003 года рождения доставили с места происшествия в Маловишерскую центральную районную больницу с жалобой на боль в спине. Школьнице диагностировали ушиб позвоночника.

Еще через два часа в медицинское учреждение самостоятельно обратилась девочка 2007 года рождения с тупой травмой живота и мальчик 2008 года рождения с ушибом мягких тканей грудной клетки. Девочек, которым потребовались консультации специалистов детской областной больницы, доставили в Великий Новгород. Мальчика обследовали и отпустили домой.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, следственное управление СК России по Новгородской области организовало проверку. Сейчас специалисты устанавливают личности очевидцев, выясняют все обстоятельства ДТП. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за организацию перевозки детей.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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