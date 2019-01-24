"Триумфы" Балтфлота отразили условный ракетный удар по Калининграду

Соединения противовоздушной обороны Балтийского флота уничтожили крылатые ракеты условного противника, выпущенные по военным и гражданским объектам в Калининградской области.

Плановую боевую тренировку по отражению условного ракетного удара по военным и гражданским объектам провели расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны БФ.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, расчеты ЗРС после получения сигнала об обнаружении в воздухе крылатых ракет выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей, затем провели электронные пуски ракет и уничтожили воздушные цели условного противника.

В это же время тренировались и радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации. Они выполнили нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений.

В тренировке участвовали более 200 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Справка "РГ"

ЗРК С-400 "Триумф" является зенитной ракетной системой большой дальности нового поколения. Она предназначена для высокоэффективной защиты важнейших административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

С-400 в состоянии поразить все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, а также на дальности до 60 километров - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.