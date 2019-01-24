Новости

В гробницах династии Ляо найдена уникальная технология 18:01
В Израиле дожди помогли семье обнаружить ценный артефакт 18:00
В дельте Нила раскопали 20 гробниц странной формы 17:58
В Севастополе директора лагеря Ласпи будут судить за отравление детей 17:57
В Киеве демонтируют памятник Суворову 17:42
В Австрии потомки князя Эстерхази похитили 88-летнюю аристократку 17:41
В Госдуме призвали обсудить действия США в Венесуэле на площадке ООН 17:40
Режиссер "Богемской рапсодии" назвал своих обвинителей гомофобами 17:38
Экс-глава комитета Карелии получил пять лет колонии за взятки 17:37
Видео: Закрытый выход вызвал панику при пожаре в приморской школе 17:36
ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне 17:35
Самый роскошный автомобиль Kia начали выпускать в России 17:35
В Петербурге пациентам с ВИЧ будут выдавать лекарства в поликлиниках 17:33
Владимирский завод усовершенствовал танк "Армата" 17:20
В Якутии оштрафовали командира самолета, задевшего ВПП при взлете 17:12
В Москве задержан бывший замминистра энергетики России 17:06
Причиной порыва теплотрассы в Самаре назвали коррозию 17:05
Биатлонистка Сливко выиграла третью гонку подряд на Кубке IBU 17:00
В Петербурге в день полного снятия блокады Ленинграда пройдет парад 17:00
В Нижнем Новгороде скончался выдающийся учитель танцев Юрий Сиверс 16:58
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину 16:52
В Кольцово задержали мужчину с аппаратом для снятия отпечатков пальцев 16:44
"Вручную прорубили двери": в Сети появилось фото необычной "Оки" 16:43
Бензин за неделю подорожал на 6 копеек 16:37
В Нью-Йорке открыли музей КГБ 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 17:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге пациентам с ВИЧ будут выдавать лекарства в поликлиниках

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге будет возобновлена выдача антиретровирусных препаратов в поликлиниках по месту жительства. Соответствующее решение принято по итогам совещания в Смольном.

Как сообщает на своей странице в Instagram вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в городе также планируют увеличить число кабинетов, где люди с ВИЧ-инфекцией смогут получить необходимые им препараты.

В Петербурге появилась мобильная бригада для помощи людям с ВИЧ

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Петербурге изменили схему отпуска антиретровирусных лекарств. Ранее пациенты с ВИЧ, которые получали терапию, приходили за препаратами в отделение хронических вирусных инфекций районной поликлиники. Теперь от них потребовали, чтобы пациенты в поликлиниках брали только справку, а сами препараты получали в СПИД-центре. Усложнение схемы объяснялось проверкой Контрольно-счетной палаты, которая выявила, что для выдачи препаратах в поликлиниках не хватает нормативной базы.

В общественных организациях, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным, да и в Смольном, согласились с тем, что новая схема пациентам неудобна. Препараты люди получают по разному графику, кто-то ездит за лекарствами раз в два-три месяца, кому-то новая упаковка нужна раз в четыре-пять недель.

В Смольном обещают принять все необходимые нормативы, чтобы пациентам не пришлось ради препаратов посещать несколько инстанций.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Борьба со СПИДом
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме призвали обсудить действия США в Венесуэле на площадке ООН
Взрыв прогремел недалеко от посольства РФ в Сирии
Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске
Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года
Появилось видео перехвата шведского самолета над Балтийским морем