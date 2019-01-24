В Петербурге пациентам с ВИЧ будут выдавать лекарства в поликлиниках

В Петербурге будет возобновлена выдача антиретровирусных препаратов в поликлиниках по месту жительства. Соответствующее решение принято по итогам совещания в Смольном.

Как сообщает на своей странице в Instagram вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в городе также планируют увеличить число кабинетов, где люди с ВИЧ-инфекцией смогут получить необходимые им препараты.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Петербурге изменили схему отпуска антиретровирусных лекарств. Ранее пациенты с ВИЧ, которые получали терапию, приходили за препаратами в отделение хронических вирусных инфекций районной поликлиники. Теперь от них потребовали, чтобы пациенты в поликлиниках брали только справку, а сами препараты получали в СПИД-центре. Усложнение схемы объяснялось проверкой Контрольно-счетной палаты, которая выявила, что для выдачи препаратах в поликлиниках не хватает нормативной базы.

В общественных организациях, оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным, да и в Смольном, согласились с тем, что новая схема пациентам неудобна. Препараты люди получают по разному графику, кто-то ездит за лекарствами раз в два-три месяца, кому-то новая упаковка нужна раз в четыре-пять недель.

В Смольном обещают принять все необходимые нормативы, чтобы пациентам не пришлось ради препаратов посещать несколько инстанций.