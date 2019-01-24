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24.01.2019 12:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начался суд над директором цирка, где львица напала на девочку

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Успенском районном суде Краснодарского края началось слушание дела в отношении 51-летнего Андрея Манучаряна - директора цирка шапито, в котором в октябре прошлого года в разгар представления львица напала и нанесла увечья четырехлетней девочке.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Фото: iStock
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По версии следствия, 28 октября 2018 года обвиняемый при организации циркового номера с африканской львицей по кличке Кети пренебрег правилами безопасности - представление на манеже проходило без специально обученных людей (униформистов) с необходимыми средствами воздействия на животных. А это является обязательным условием для работы с хищником.

- В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, но частично, считая, что и родители нарушили требования безопасности. Адвокаты пытаются квалифицировать его действия как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а здесь предусмотрено наказание более мягкое - до одного года лишения свободы. В любом случае ничто не должно было привести к этой трагедии, на манеже обязаны были присутствовать ассистенты, которые в ситуации агрессии животного смогли бы его остановить, - рассказал корреспонденту "РГ" рукводитель пресс-службы прокуратуры Краснодарского края  Антон Лопатин.

На заседании были допрошены лишь семь свидетелей из 20. Слушание дела продолжится. Сейчас бывший руководитель передвижного цирка находится под стражей, ему грозит лишение свободы сроком до шести лет, а также штраф до 500 тысяч рублей.

Как ранее писала "РГ", цирковое шоу проходило в кубанском районном селе Успенском. Четырехлетняя девочка, сидевшая в первом ряду на коленях у мамы, повернулась лицом к родителям и на какой-то момент оказалась спиной к арене. Для хищной кошки это движение стало сигналом к нападению. Львица бросилась к ребенку и лапой через зазоры в ограждении вытащила его на манеж. Директор, удерживающий зверя на поводке, ничего не мог предпринять. В результате несчастного случая девочка получили тяжелые рваные раны, в том числе открытую черепно-мозговую травму. 

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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