"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в 1/4 финала Еврокубка

В поединке четвертого тура Топ-16 Еврокубка ПБК "Локомотив-Кубань" переиграл на своей площадке немецкий "Ульм" - 88:76. Эта победа позволила краснодарским баскетболистам досрочно обеспечить себе путевку в четвертьфинал престижного турнира.

После того, как накануне во второй паре группы F ее лидер французский АСВЕЛ дома разгромил "Скайлайнерс" (еще один коллектив из Германии) со счетом 75:52 и тем самым первым забронировал себе место в плей-офф, встреча в Краснодаре становилась практически ключевой для определения второго участника этой стадии.

Кубанские железнодорожники, ведущих баскетболистов которых в последнее время постоянно преследуют травмы (в этой игре не смогли выйти на площадку лидер "Локо" Маклин и основной центровой Фалль) почти две четверти никак не могли справиться с зонной защитой соперника. И лишь перед большим перерывом хозяева выдали потрясающую серию из дальних попаданий (без промаха били Райт и Ильницкий, Фридзон, Хвостов и Кулагин, а еще и крайне редко это делающий Джонсон).

Результатом этого фейерверка (10 точных "трех" из 14 попыток) из попаданий кубанцы оторвались в счете - 52:38. И во второй половине уже не подпускали совсем близко к себе оппонента. Самым результативным на паркете оказался Дарелл Райт, набравший 20 очков.

Отметим, что в "Локо" дебютировал новичок команды - 23-летний талантливый сербский форвард Драган Апич, с которым на днях был заключен контракт на 4,5 года. Правда, по дебютным минутам пока трудно сказать, сумеет ли он сильно помочь команде в ближайшее время.

Таким образом, с тремя победами "Локо" за два тура до окончания топ-16 досрочно вышел в плей-офф. А вот с какого места (это дает право своей площадки в трехматчевой четвертьфинальной серии), скорее всего, определится в поединке следующего тура во Франции: для того чтобы занять первое место, краснодарцам 30 января необходимо победить АСВЕЛ с преимуществом не мене чем в три очка (дома "Локо" уступил - 65:67).

Соперниками "Локомотив-Кубани" и АСВЕЛа в 1/4 финала станут две команды из группы H, в которой испанская "Андорра" уже обеспечила путевку в плей-офф, а на вторую претендуют два российских клуба - питерский "Зенит" и казанский УНИКС.

Кстати



Из коллективов двух других групп место в четвертьфинале уже обеспечила себе и испанская "Валенсия", которую специалисты считают главным фаворитом Еврокубка (победитель этого турнира также получит место в Евролиге сезона - 2019/2020).