На Кубани мать тайно похоронила ребенка и 6 лет получала пособие

В Красноармейском районе Кубани правоохранители начали расследование по факту безвестного исчезновения ребенка, мать которого подозревают в получении пособия на умершего сына.

В СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что в августе 2012 года 36-летняя местная жительница родила сына в центральной районной больнице. Мальчика по состоянию здоровья сначала наблюдали врачи, но через несколько месяцев его выписали, и мать забрала его домой, где воспитывались еще двое детей. Долгие годы о нем никто ничего не слышал, пока в декабре прошлого года к женщине не наведались работники сельской администрации, узнав, что ребенка не готовят к школе. К удивлению присутствующих в доме его не оказалось.

- Мать призналась следователю в том, что в 2012 году мальчик поперхнулся во время кормления и умер от удушья. Она никому не рассказала о его смерти, тайно захоронив тело недалеко от дома. При этом женщина исправно получала пособие на ребенка вплоть до начала 2019 года. Всего женщина незаконно получила более 250 тысяч рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении пособий, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст.159.2 УК РФ), - сообщили в ведомстве.

Сейчас женщина задержана и дает показания. Следователи ищут могилу ребенка, изучают условия жизни и воспитания старших несовершеннолетних детей. После тщательной проверки будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства, а также социальной защиты. Расследование уголовного дела продолжается.