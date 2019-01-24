Новости

Куба обвинила США в попытке захватить ресурсы Венесуэлы 19:31
Третьяковская галерея продлила часы работы выставки Куинджи 19:24
"Газпром" направит в 2019 году 53 млрд рублей на "Северный поток-2" 19:20
Чешка Давидова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону 19:06
В Японии сделают ставку на летающие автомобили 18:59
На Кубани в СИЗО попытались передать наркотики в кетчупе 18:53
Поиски пропавшего самолета с игроком "Кардиффа" Салой прекращены 18:49
Под Москвой мужчина погиб из-за поломки отопления 18:45
В Сочи пройдет День молодежного предпринимательства 18:40
На Кубани мать тайно похоронила ребенка и 6 лет получала пособие 18:38
Фото: Редкое природное явление в Карелии - замерзшие волны 18:38
В Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ по Керченскому проливу 18:35
"Треснувший" гипермаркет в Подмосковье закрыли 18:35
В КБР полицейского заподозрили во взятке в 210 тысяч рублей 18:31
Лидеры России и Болгарии обсудили вопросы энергетики 18:28
Суд санкционировал арест бизнесмена за контрабанду алкоголя 18:22
Российские дипломаты не пострадали при взрыве в Дамаске 18:11
В гробницах династии Ляо найдена уникальная технология 18:01
В Израиле дожди помогли семье обнаружить ценный артефакт 18:00
В дельте Нила раскопали 20 гробниц странной формы 17:58
В Севастополе директора лагеря Ласпи будут судить за отравление детей 17:57
В Киеве демонтируют памятник Суворову 17:42
В Австрии потомки князя Эстерхази похитили 88-летнюю аристократку 17:41
В Госдуме призвали обсудить действия США в Венесуэле на площадке ООН 17:40
Режиссер "Богемской рапсодии" назвал своих обвинителей гомофобами 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 18:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мать тайно похоронила ребенка и 6 лет получала пособие

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Красноармейском районе Кубани правоохранители начали расследование по факту безвестного исчезновения ребенка, мать которого подозревают в получении пособия на умершего сына.

СК начал проверку по факту отравления 12 школьников в Уфе

В СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что в августе 2012 года 36-летняя местная жительница родила сына в центральной районной больнице. Мальчика по состоянию здоровья сначала наблюдали врачи, но через несколько месяцев его выписали, и мать забрала его домой, где воспитывались еще двое детей. Долгие годы о нем никто ничего не слышал, пока в декабре прошлого года к женщине не наведались работники сельской администрации, узнав, что ребенка не готовят к школе. К удивлению присутствующих в доме его не оказалось.

- Мать призналась следователю в том, что в 2012 году мальчик поперхнулся во время кормления и умер от удушья. Она никому не рассказала о его смерти, тайно захоронив тело недалеко от дома. При этом женщина исправно получала пособие на ребенка вплоть до начала 2019 года. Всего женщина незаконно получила более 250 тысяч рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении пособий, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст.159.2 УК РФ), - сообщили в ведомстве.

Сейчас женщина задержана и дает показания. Следователи ищут могилу ребенка, изучают условия жизни и воспитания старших несовершеннолетних детей. После тщательной проверки будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства, а также социальной защиты. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Политический кризис в Венесуэле
Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов
Российские дипломаты не пострадали при взрыве в Дамаске