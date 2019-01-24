В Севастополе директора лагеря Ласпи будут судить за отравление детей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора детского оздоровительного центра "Ласпи" Оксаны Тараненко, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть1 статьи 238 УК РФ).

Напомним, ЧП в севастопольском лагере произошло прошлым летом. Через три дня после открытия первой смены из "Ласпи" в инфекционную больницу были госпитализированы дети и вожатые с пищевым отравлением. Проверка Роспотребнадзора показала грубые нарушения санитарных правил в пищеблоке только что отремонтированного лагеря. Детское учреждение было закрыто судом на 70 суток, а в отношении директора возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Севастополю, потерпевшими по делу признан 21 ребенок и семь работников лагеря.

- Директор учреждения достоверно знала, что при организации детского отдыха допущены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил питания, не укомплектован штат работников столовой, - заявила старший помощник руководителя следственного управления Ольга Постнова.

Судебная экспертиза выявила в "Ласпи" серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые касались режима мытья посуды, хранения и сбора пищевых отходов, хранения продуктов, несоблюдения принципов товарного соседства и технологии приготовления блюд.

- Эти нарушения могут рассматриваться как причина, которая и привела к развитию у пострадавших пищевой бактериальной интоксикации, протекавшей в форме острого гастроэнтерита, - отметила представитель СК.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, передано в Балаклавский районный суд Севастополя.