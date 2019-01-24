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24.01.2019,  
11:16
Текст:  Татьяна Воробьева

По тревоге подняты части двух военных округов

Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости
Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости

В пятнадцати регионах, где дислоцируются объекты Центрального военного округа, началась тренировка по боевой готовности - войска подняли по учебной тревоге.

"К маневрам привлечены соединения и части в Туве, Башкирии, Удмуртии, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском краях. Задействованы и военные базы в Таджикистане и Киргизии", - передает пресс-служба ЦВО.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Цель занятий - совершенствование навыков военного управления и войск во время приведения в высшую степень боеготовности, отработка развертывания системы управления.

Тем временем свыше 7,5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа также подняты по учебной тревоге в семи регионах.

"К проверке привлечены танковые, мотострелковые, артиллерийские, ракетные, зенитно-ракетные соединения, подразделения радиационной, химической и биологической защиты и радиоэлектронной борьбы", - рапортует пресс-служба округа.

Будут отрабатываться вопросы жизнеобеспечения на привалах, вводные по отражению нападений " противника" и ориентирования на незнакомой местности.

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