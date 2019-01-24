Школьников Кургана научат обращаться со стрелковым оружием

Специальные курсы для старшеклассников Кургана будут проходить в патриотическом клубе местного дома молодежи. Здесь школьников научат обращению со стрелковым оружием.

Занятия продлятся до мая. Как сообщает телекомпания ОТР, за это время школьники научаться стрельбе из современных моделей автоматов, а так же образцов времен Великой отечественной войны.

Помимо этого ребята узнают историю оружия и смогут познакомиться с куда более мощными его представителями - например, с РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет многоразового применения. прим. Ред.) или подствольным гранатометом, которые так же находится в экспозиции военно-патриотического клуба.

На курсы могут записаться учащиеся с 7 по 9 класс. Осваивать стрельбу они будут в лазерном тире, то есть без патронов и по виртуальным целям на большом экране.

Занятия так же предусматривают просмотр документальных фильмов, посещение военных музеев и встречи с опытными военнослужащими. Первые итоги работы на стрелковых курсах подведут 20 февраля.