В Кольцово задержали мужчину с аппаратом для снятия отпечатков пальцев

Кольцовские таможенники сегодня задержали пассажира, который в багаже перевозил не самый типичный для путешественника предмет - аппарат для снятия отпечатков пальце.

Мужчину, прилетевшего из Ташкента, остановили в "зеленом коридоре".

По словам пассажира, он купил устройство в Москве и отправился в Узбекистан, где намеревался продать его местным правоохранительным органам. Правда, по каким-то причинам сделка не состоялась, так что он вернулся с аппаратом в Екатеринбург.

"Беспошлинно ввозятся товары для личного пользования. Очевидно, что такую технику в быту не применяют. Изъятый товар передали на экспертизу. За незадекларированный товара пассажиру грозит штраф", - рассказал начальник таможенного поста в Кольцово Дмитрий Шишкин.