В Копейске проверят обстоятельства смерти 9-летней пациентки

Компетентные органы Челябинской области проверяют обстоятельства смерти девятилетней пациентки местной больницы.

Ряд СМИ со ссылкой на родителей ребенка ранее сообщал, что второго января девочка скончалась из-за того, что ей вовремя не диагностировали опасное заболевание и лечили от других болезней.

"Минздрав проводит обязательную проверку по факту смерти ребенка в больнице", - подтвердили "РГ" в пресс-службе регионального профильного ведомства.

К расследованию трагического случая уже подключился челябинский Следственный комитет. "С заявлением в органы обратилась родители ребенка. Начата доследственная проверка. Сейчас проводится судмедэкспертиза для определения причины смерти", - сообщили в пресс-службе СК.