В Магнитогорске загорелась кровля завода

В Магнитогорске - крупный пожар: горит здание сталеплавильного цеха калибровочного завода. Здание не эксплуатируется. По предварительным данным главка МЧС по Челябинской области, еще до прибытия спасателей семь человек покинули помещения предприятия, никто в результате ЧП не пострадал.

"На момент прибытия первого подразделения горела кровля на площади 750 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Угрозы распространения огня на другие здания нет".

Пожару, тем не менее, присвоен повышенный ранг сложности.

Пламя тушат 44 человека, задействовано 13 единиц техники. На месте работает начальник и оперативная группа Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.