Сто лет назад, 24 января 1919 г., на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) был принят циркуляр, который провозглашал, "учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления" 1 . В этом документе среди прочих крайне жестких мер предлагалось срочно разработать и провести меры по переселению бедноты на казачьи земли. Принудительные перемещения казаков периода Гражданской войны в ходе расказачивания стали первыми массовыми акциями в череде насильственных миграций населения при советской власти. Особое место среди них занимают депортации терских казаков, документы о которых сохранились в фонде И.В. Сталина в РГАСПИ.

Эхо Кавказской войны

Корни конфликта уходят в события заключительного этапа Кавказской войны. Выделение Терского казачьего войска из Кавказского линейного казачьего войска и образование Терской области в 1860 г. сопровождались выселением горского населения из традиционных мест проживания и передачей их земель казакам, что привело к росту межэтнической напряженности. Резкое обострение ситуации вплоть до разорения и уничтожения казачьих станиц произошло в течение 1917 г.

В мае 1918-го III съезд народов Терека постановил приступить "к урегулированию чересполосицы путем переселения для уравнивания национальных границ" станиц Сунженская, Акиюртовская, Тарская и Фельдмаршальская2. Но организованного переселения не получилось. Вскоре после съезда горцы предприняли ряд набегов на намеченные к выселению станицы. Эти инциденты стали важной причиной восстания терских казаков в июне 1918 г. во главе с Г.Ф. Бичераховым. После овладения Терской области Добровольческой армией второй Войсковой круг в июне 1919 г. постановил возвратить казакам всё движимое имущество, скот и инвентарь.

"Очистить всю Притеречную область"

Восстановление власти Советов на территории Терской области в марте 1920 г. в очередной раз обострило земельный вопрос. 15 апреля 1920 г. В.И. Ленин в телеграмме председателю Северо-Кавказского ревкома Г.К. Орджоникидзе указал, что "по вопросу о земельных отношениях можете действовать самостоятельно"3. Позиция же Орджоникидзе сводилась к необходимости устранить чересполосицу путем переселения всех станиц, территориально прилегающих к горскому населению4.

В апреле 1920 г. началось вторичное и очень жесткое, сопровождаемое грабежами выселение станиц, возвращенных казакам в 1919 г., причем на жалобы казаков власти не реагировали. Опыт апрельской депортации 1920 г. оказался пробным шаром: "Высылка населения фактически стала рассматриваться властями как вполне адекватное решение проблем, с которыми советская власть столкнулась на территории бывшего Терского казачьего войска"5. Осенью 1920 г. удобным поводом для начала очередного этапа депортаций стали вооруженные выступления казачьих станиц Надтеречной и Сунженской линий. Повстанцам удалось перерезать ряд линий железных дорог, обстрелять и обрушить несколько поездов, но восстание было быстро подавлено, сразу после чего Орджоникидзе издал приказ, по которому предписывалось сжечь ст. Калиновскую, а станицы Ермоловскую, Романовскую (Закан-Юрт), Самашкинскую и Михайловскую отдать беднейшему населению, в первую очередь "всегда бывшим преданными соввласти нагорным чеченцам"6. Население упомянутых пяти станиц составляло 21 806 человек. Мужчины в возрасте 18-50 лет были отправлены на принудительные работы в Архангельскую губернию, в Донбасс и Бакинскую губернию; остальные выселены на 50 верст к западу и северу от своих станиц, а также в станицы Моздокского округа7.

Выселение приостановили

29 октября 1920 г. Орджоникидзе на съезде парторганизаций Дона и Кавказа объявил о решении выселить 18 станиц с 60тысячным населением по ту сторону Терека в Ставропольскую губернию8. Эти меры опирались на развернутое обоснование необходимости переселения, которое представил 16 октября заведующий Терским облземотделом Н. Шашин (док. N 1). К документу приложен правленый рукой Сталина список выселяемых станиц, включающий не 16, как предлагал Шашин, а 21 станицу (док. N 2). Представление о планах кардинальной перекройки этнической карты региона дает телеграмма Сталина Ленину от 30 октября 1920 г. (док. N 4).

Первой к выселению в рамках новой операции была намечена станица Ассиновская. Телеграммой Сталина и Орджоникидзе Реввоенсоветам Терской группы войск и Кавказского фронта 30 октября 1920 г. предписывалось "произвести в срочном порядке переселение казаков Ассиновской за Терек" (док. N 3). Но уже объявленное выселение станицы после ходатайств казаков решили из-за холодов и медленности вселения чеченцев в уже пустые станицы отложить до весны9.

Зимой планы властей изменились, и 27 января 1921 г. последовало распоряжение Президиума ВЦИК о приостановке выселения10. Была организована комиссия под руководством завотделом ЦК РКП(б) В.И. Невского для разбора положения дел в Горской АССР. Представленный им по результатам работы комиссии доклад во ВЦИК содержал резкую критику политики на Северном Кавказе и методов проведения депортаций. После обсуждения доклада 14 апреля 1921 г. было решено казачьи станицы не выселять, а земельный дефицит горцев удовлетворить путем компромисса различных сторон11.

Всего за 1918-1921 гг. депортациям подверглось население 11 казачьих станиц, численность которых по состоянию на 1916 г. составляла 34 637 человек. При этом применяемый рядом современных авторов термин "геноцид" в отношении депортаций терского казачества вряд ли уместен. Скорее речь шла о частичной, а не о тотальной чистке населения, тем более что в 1921 г. внутри большевистского руководства сработала система сдержек и противовесов, ограничившая аппетиты группы Орджоникидзе-Сталина. Важно и то, что основным критерием репрессий выступал не этнический, а социальный признак, а именно представление о казаках как о бывшем правящем "народе-помещике" и "контрреволюционном сословии".

N 1. Докладная записка заведующего Терским областным земельным отделом Н. Шашина в Исполком Советов Терской области о разрешении земельного вопроса в области

16 октября 1920 г.

В Исполнительный комитет Советов Терской области

В настоящее время в связи с проводимыми мерами по осуществлению основных принципов земельной политики в Терской области является насущная необходимость в срочном разрешении земельного вопроса у горских народов (чеченцев, осетин, ингушей и балкарцев), населяющих Терскую область и испытывающих сильную нужду в земле, на почве которой неоднократно возникали кровавые столкновения со своими соседями-казаками, поставленными в земельном отношении в несравненно лучшие условия.

У кого земли больше?*

Существующая необеспеченность землей горского населения и особенно населения нагорной полосы - факт общеизвестный.

Нижеследующие цифры (Стат. данные 1916 года) подтверждают сказанное. Так, в нагорной полосе: у чеченцев на одну душу приходится удобной земли - 1,3 д[есятины]12, у ингушей - 0,9 д., у осетин - 1,2 д. и у пяти горских племен13 1,8 д., при чем удобные земли у горцев нагорной полосы распределяются по угодиям следующим образом: у чеченцев - пашни 0,4 д., сенокосу 0,7 и выгону - 0,2; у ингушей - пашни 0,2, сенокосу - 0,5 и выгону - 0,2; осетин - пашни 0,2, сенокосу - 0,9 и у балкарцев - пашни 0,1 и сенокосу - 1,7 десятин.

Как видно из этих данных, количество земли, пригодной к пахотьбе у горцев нагорной полосы очень невелико; так у ингушей нагорной полосы общее количество земли - 30 600 д., из коих 1980 д. пахотной и усадебной, 5809 д. сенокосу и 32 811 д. прочих угодий; у осетин нагорной полосы при общем количестве земли в 158 638 д. пахотной и усадебной 9749 д., сенокоса 36 269 д., прочих угодий 112 025 д.; у чеченцев нагорной полосы: общее количество земли 239 348 д., из них: пахотной и усадебной 43 165 д., сенокоса 72 228 д., прочих угодий 123 953 десятины.

Вместе с тем всем известна высокая обеспеченность землей казачьего населения, переходящая зачастую в многоземелье. Так, например, душевой надел казаков Сунженской линии равен - 4,8, казаков Кизлярского отдела - 8,6 д. Средний же душевой надел у казаков во всей области доходит до 4,2 д. И в то время, когда горское население, вследствие малоземелья, вынуждено бывает для своего физического существования прибегать к аренде частновладельческих земель и к использованию земель, зачастую непригодных, в это время рядом с ним казачье население, не будучи в состоянии за многоземельем обрабатывать свои наделы, оставляет нередко большие земельные пространства необработанными или же пуская их под выпас и сенокошение, и в лучшем случае сдавая их в аренду.

Такое неравномерное распределение земельных площадей в области между населяющими ее народами, явившееся результатом вековой колонизаторской политики самодержавного строя, и до настоящего времени служит ареной бесконечных споров и междоусобий между горскими племенами, с одной стороны, и казачеством - с другой.

Два враждебных лагеря

Окруженные горами и непрерывной цепью казачьих станиц горские народы не раз делали отчаянные попытки раздвинуть границы своей территории и, спускаясь в долины, дотла уничтожали целые станицы. До прихода Советской власти казачьи станицы и горные аулы представляли два враждебных лагеря, которые вели между собой непрерывную войну.

В настоящее время с установлением в области Советской власти и с провозглашением ею лозунга "Землю трудящимся" представляется подходящий момент привести эти две враждующие стороны к мирному сожительству, что вполне возможно, если будет действительно проведен в жизнь указанный выше лозунг, т.е. справедливое распределение всей земли между трудовой массой каждой национальности в отдельности.

Переходя к определению размера площади, подлежащей для обеспечения земельных нужд горских трудовых масс, Областной земельный отдел считает нужным отметить, что, ввиду отсутствия в области выработанных норм земельного наделения, в качестве последней принят средний душевой надел плоскостных горцев по каждой национальности в отдельности, т.е. для чеченцев - 2,5 д., ингушей - 2 д., для осетин - 1,9 д. и для балкарцев - 2,8 д. Но так как значительное количество земли в нагорной полосе по естественным свойствам является неудобной для пахотьбы, то, чтобы поставить горцев нагорной полосы хотя бы в те условия, в коих живут их соплеменники, необходимо нормы эти значительно увеличить. Так, чеченцы, живущие на плоскости, имеют в настоящее время надел в 2,5 д. на едока; для их соплеменников в горах эту цифру в зависимости от естественных, топографических горных условий и степени урожайности земли необходимо повысить в два раза. Ингуши на плоскости имеют теперь надел на душу в 2 десятины; для них в горах ввиду плохого качества земли, необходимо не менее 8 десятин, т.е. увеличить в 4 раза. Плоскостные осетины имеют на одну душу 1,9 десятины, их наделы в горах должны быть повышены не менее как в 3 раза и, наконец, надел у балкарцев в горах должен быть доведен до 13 десятин. Таким образом, земельная норма в горах должна быть доведена: у чеченцев до 5 десятин, и ингушей - 8 д., осетин - 5,7 д. и у балкарцев - до 13 десятин.

Только при таких нормах надела горцы нагорной полосы получат возможность такого же существования, как и их плоскостные соплеменники, а существование последних при нормах надела в 1,9 д. (у осетин) и 2 д. (ингушей) можно признать только сносным.

Кому и сколько земли добавить?

Исходя из этих соображений, для горцев потребуется нижеследующее количество земли.

Для чеченцев и ауховцев14. Количество населения в горной Чечне по переписи 1916 года составляло 111887 душ с общим количеством всей земли в 239346 д. При норме надела в 5 д. в нагорной полосе можно устроить 47470 чел., остальные 64417 подлежат наделению.

В горной Ингушетии при численности населения в 13748 чел. обоего пола, при 30600 д. удобной и неудобной земли и при наделе в 8 десятин возможно оставить до 3825 чел., остальные 9923 чел. должны быть обеспечены землей на плоскости.

Осетины имеют в горах 158038 д. всей земли на 45800 душ; при норме в 5,7 д. можно устроить в горах 27726 душ; удовлетворению землей подлежит 18154 души.

Балкарцы в количестве 23015 душ имеют 207150 д. удобной и неудобной земли; при норме в 13 д. можно оставить в нагорной полосе 15935 чел., остальные 7080 чел. подлежат удовлетворению землей.

Таким образом, для обеспечения землей горских народов по существующим нормам надела плоскости в настоящее время потребуется нижеследующее количество земельных площадей: для Чечни и ауховцев (64417х2,5) - 161042 д.; для Осетии при норме 1,9 д. и 18 154 души, подлежащих наделению, (18 154х1,9 д.) - 34 492 д.; Ингушетии при норме 2 д. и 9923 души подлежит наделению (9923х2) - 19 946 д. и для балкарцев при норме 2,8 д. (7080х2,8 д.) - 19 924 десятины - всего, таким образом, для наделения горских народов требуется до 235 404 д.

В настоящее время для удовлетворения этих нужд в распоряжении этих народов имеется нижеследующий земельный фонд из частновладельческих и других земель нетрудовых собственников. В Чечне до 35 000 д. частновладельческих земель и земли разоренной слободы Воздвиженской до 10 000 д., всего до 45 000 десятин.

Таким образом, Чечня требует для обеспечения себя извне 161 042 д.- 45 000 д=116 042 д.

В Ингушетии имеются: освободившиеся за переселением ст. Тарской, Сунженской и Акиюртовской в количестве - до 16 000 д. и частновладельческие земли - до 2000 д., недостает до 2000 д.

Осетия располагает фондом частновладельческих земель приблизительно до 14 000 д., недостает 20 492 десятины.

Пять горских обществ Нальчикского округа земельного фонда не имеют и таковые должны быть удовлетворены полностью.

Итак, для удовлетворения земельных нужд всего горского населения потребуется извне - 158 458 десятин.

Казачьи наделы

Совершенно другое положение занимает в крае казачье население, средний душевой надел которого, как было уже отмечено, доходит до 4,2 десятины. Если взять самый крупный душевой надел, имеющийся на плоскости у горцев (чеченцев - 2,5 д.) и сравнить со средним наделением казаков, то и тогда получится довольно большое превышение в наделах у последних, доходящее почти до 2 десятин (1,8 д.). Считая же в среднем численность казачьего населения 306 664 души (по переписи 1916 года) и приравнивая казачий надел с чеченским наделом на плоскости, получается излишек, выражающийся в довольно крупной цифре - в 551 995 десятин.

Конечно, не все казачьи земли можно признать вполне пригодными. Здесь также необходимо, как было принято в отношении земель нагорной полосы, ввести соответствующий коэффициент на повышение норм казачьего надела, но и при этом условии все же останется большой излишек, который должен составить земельный фонд, необходимый для удовлетворения горских трудовых масс.

Переходя к вопросу о том, в каком направлении должен разрешиться земельный вопрос у горцев, т.е. в направлении ли переселения части горцев нагорной полосы на плоскость или в выселении казачьих станиц, прилегающих к горской территории в целях расширения таковой, Областной земельный отдел считает необходимым высказать нижеследующие соображения.

Во всем виноват царизм

Горский земельный вопрос принял острую форму исключительно по вине царской власти. Не более как 50 лет тому назад границей горской территории служила река Терек, но ходом колонизаторской политики прежней власти горские народы постепенно были оттеснены, сначала в предгорья Кавказа, а затем в его ущелья и на неприступные и дикие скалы. Царское правительство, проводя свою колонизаторскую политику в крае, не считалось с действительными нуждами горского населения. Но если были допущены ошибки старым правительством по отношению к горскому народу, то справедливость требует, чтобы новое правительство - Советская власть, несущая на знамени своем братство и равенство и защиту угнетенных,- исправило эти ошибки и предоставило бы горцам если не все, то хотя бы часть принадлежавших им ранее земель, что вполне возможно сделать путем выселения некоторых станиц, прилегающих к горской территории, а именно ст. Кохановскую, Ильинскую, Петропавловскую, Горячеводскую, Грозненскую, Ермоловскую, Заканюртовскую, Самашкинскую, Нестеровскую, Фельдмаршальскую, Ассиновскую, Ардонскую, Архонскую, Николаевскую и Змейскую с общей площадью в 197 200 д. Считая, что не вся подлежащая к отрезке площадь казачьих земель является удобной, и принимая площадь неудобных земель в 10% от всей площади, получается та необходимая площадь (177 480 д.), которая если не вполне, то до некоторой степени обеспечит землей горское население.

Причем согласно проекту расширения горской территории за счет казачьих земель названная площадь нижеследующим образом распределяется между горскими народами.

Чеченцам для удовлетворения их земельных нужд отводится 98 000 д. или 88 200 д. удобной земли. Требуется же для них 116 042 десятины, недостает им 27 842 д.

Ингушетия по проекту должна получить 58 700 д. (с землями ст. Сунженской, Тарской и Акиюртовской - до 85 000 д.) или же 52 830 д. удобной земли. Недостает же им за использованием указанных земель трех станиц всего 2000 д., получается излишек в 50 830 д. Кажущийся большой излишек получился вследствие того, что при определении размера площади, необходимой для Ингушетии, за норму был взят существующий надел плоскостных ингушей - весьма низкий - в 2 д. Эта норма должна быть безусловно доведена до 2,5 д., что при наличии населения Ингушетии в 60 000 душ, потребуется дополнительного надела в количестве 30 000 д. Остающийся излишек в 20 830 д. должен быть передан Чечне.

Осетии по проекту должно быть отведено 53 500 д. или 48 150 д. удобной земли. Требуется же 20 492 д. Получаемый излишек 27 658 д. предполагается использовать под наделение части беженцев из Южной Осетии, в настоящее время осевших на постоянное жительство там в количестве до 10-15 тысяч душ. Отведенные же им земли в Кабарде возможно будет предоставить казакам, подлежащим к выселению.

Территориальная угловатость

За выселение вышеуказанных станиц и присоединение земель этих станиц к горской территории подсказывают и нижеследующие соображения.

Если взглянуть на карту Терской области, то невольно бросается в глаза сильная угловатость горских округов и прилегающих к ним казачьих отделов. Особенно же неудобную форму имеет в настоящее время Сунженский отдел, тянущийся длинной полосой сначала вдоль Терека и затем клином, врезывающимся в горские округа. Этот отдел с казачьим населением был создан царским самодержавием на горских землях исключительно в целях расчленения горской территории на мелкие части. Выселение вышеупомянутых станиц даст возможность уничтожить эту чрезмерную угловатость границ округов, придаст им желаемую округленность, что необходимо не только для надобности землеустройства, но и в целях административных.

Разрешение земельного вопроса у горцев путем выселения казачьих станиц, а не через расселение горцев на свободные плоскостные земли, желательно также и потому, что при этих условиях каждый из горских народов не будет распылен по области, а по-прежнему сохранит за собой национальную группировку в территориальном отношении.

По этим же соображениям крайне нежелательно разрешать горский земельный вопрос путем переселения горцев на свободные земли в другие округа и отделы. Поставленный в условия, отличные от прежних, и вынужденный жить вдали от своих соплеменников в соседстве с народом, чуждым ему по языку, нравам и обычаям, горец с большим трудом мирился бы с новым положением.

Выселение станиц

Вышеприведенные соображения ясно подсказывают, какого нужно держаться направления при разрешении горского земельного вопроса.

Он должен быть разрешен не путем расселения горцев на свободные земли Терской области, а единственно путем выселения казачьих станиц, прилегающих к горской территории; это даст возможность, во-первых, удовлетворить вековые притязания горского народа на эти земли; во-вторых, удовлетворить их национальные стремления к созданию своих территорий; в-третьих, в достаточной мере исправить конфигурацию границ округов и отделов и, в-четвертых, самое важное, в полном масштабе разрешить у горских народов земельный вопрос. И только в отношении пяти горских обществ Нальчикского округа при разрешении у них земельного вопроса можно допустить переселение последних на свободные земли, имеющиеся в этом округе, как весьма мелких народностей, сжившихся со своими соседями кабардинцами, с которыми они имеют много общего по языку, религии, нравам и обычаям.

Так как разрешение горского земельного вопроса в указанном направлении должно коснуться переселения станиц, то одновременно с принятием мер по разрешению его необходимо будет озаботиться устройством казачьего населения этих станиц. По данным переписи 1916 года, в станицах, подлежащих переселению, имеется приблизительно до 42 000 душ обоего пола. Если принять норму надела для них в среднем в 2,5 д., потребуется земли до 110 000 десятин.

В настоящее время в распоряжении Областного земельного отдела имеется до 50 000 десятин фонда свободных земель, пригодных для заселения. Это быв[шие] частновладельческие земли в Моздокском отделе: участок под N 2 общей площадью до 30 000 д., участок близ селения Ростовановки до 7000 д. и затем несколько участков в северо-восточной части Моздокского отдела общей площадью до 15 000 д. На этих землях может быть поселено до 20 000 душ.

Кроме того, можно будет использовать под расселение казаков и частновладельческие земли в малой и большой Кабарде, расположенные по рр. Курпу, Ахбашу и Малке в количестве 20 000 д. и в настоящее время предоставленные беженцам из Южной Осетии. Часть же последних расселить на излишках, предоставляемых Осетии казачьих земель15.

Остальная часть казаков должна быть расселена по станицам, расположенным по Тереку. Точных данных о том, сколько можно и в которые из указанных станиц вселить, пока в отделе не имеется.

В настоящее время для выяснения этого вопроса организованы и уже приступили к работам две обследовательские партии и в недалеком будущем будет точно выяснено, сколько можно будет вселить в эти станицы душ.

Но ввиду того, что существующего фонда свободных и удобных обследованных земель в Терской области для расселения намеченных к переселению казачьих станиц все же имеется не вполне достаточно, является насущная необходимость в прирезке к Терской области прилегающих к ней земель Ставропольской губернии, а именно, земель Святокрестовского уезда к Георгиевскому округу.

На основании вышеизложенного Терский областной земельный отдел просит Исполнительный комитет Советов Терской области об утверждении настоящего по разрешению горского земельного вопроса.

Приложение: карта проекта расширения горской территории16.

Заведующий Терским областным земельным отделом Н. Шашин

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5560. Л. 1-4 об. Подлинник. Машинописный текст.

N 2. Список станиц Терской области, подлежащих выселению с указанием числа жителей обоего пола, согласно сельскохозяйственной переписи 1916 года

Смотри таблицу N1

Заведующий подотделом землеустройства [И. Постников]

Секретарь (подпись неразборчива)

Пометы: Пометы в виде значков "-" и "+" в столбце "Наименование станиц" выполнены от руки; из них пометы перед названием станиц - обычным карандашом, после названия станиц - синим (значки "-") и красным ( "+") карандашами. Указания на передачу станиц горским национальностям ("осет." - осетинам, "чеч." или "чечен." - чеченцам, "инг." - ингушам) в столбце "Примечание" выполнены от руки обычным карандашом (за исключением примечания к строке "[ст.] Грозненская", где помета "инг." вписана синим карандашом поверх значка "-"). В этом же столбце прежние наименования станиц Заканюртовской и Джалкинской набраны на машинке.

Номера станиц с 19 по 21 ("Тарская, Сунженская, Акиюртовская") вписаны в столбец "Наименование станиц" от руки И.В. Сталиным (синим карандашом), прочие столбцы - не заполнены.

В нижней части столбца "Число душ" росчерк и итоговая цифра "61 794", выполненные обычным карандашом. (Цифра в 61 794 человек суммирует число жителей первых 18 станиц).

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5560. Л. 5. Подлинник. Машинописный текст, правка - автограф И.В. Сталина.

N 3. Телеграмма И.В. Сталина и Г.К. Орджоникидзе

30 октября 1920 г.

РВС Терской группы. Копия РВС Кавфронта.

Грозный. 30/10-20 г. Предписывается вам произвести в срочном порядке переселение казаков Ассиновской станицы за Терек. Чл[ен] РВС Республики Сталин. Чл[ен] РВС Кавфр[онта] Орджоникидзе.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2303. Л. 1. Подлинник. Телеграфная лента.

N 4. Из телеграммы И.В. Сталина в ЦК РКП(б) и В.И. Ленину о ситуации на Северном Кавказе

30 октября 1920 г.

Москва ЦК РКП. Копия Ленину.

Владикавказ. 30 октября "час".

Сообщение номер два. Первое, выселено в военном порядке пять станиц, недавнее выступление казаков дало подходящий повод и облегчило выселение, земля поступила в распоряжение чеченцев, положение на Северном Кавказе можно считать несомненно устойчивым.

Второе, все собранные мной материалы говорят о том, что казачество необходимо выделить из состава Терской области в отдельную губернию, ибо сожительство казаков и горцев в одной административной единице оказалось вредным, опасным, самих горцев придется объединить в одну административную единицу в виде автономной Терской республики на началах Башкирской автономии (чеченцы, кабардинцы, осетины, ингуши, балкарцы).

Третье, Дагестан придется устроить на тех же началах, отдельно от поименованных выше горцев.

Четвертое, для объявления воли Советправительства заинтересованным народностям и казакам созываю на 15-е число общенародный трудовой съезд, причем не сомневаюсь, что эта затея окончательно очистит атмосферу на Северном Кавказе и укрепит положение на известный период.

[...] Нр. 150/с. Сталин.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5545. Л. 1-5, 8. Подлинник. Автограф помощника Сталина Я.Е. Брезановского17, подпись - автограф Сталина.

1. Филипп Миронов. (Тихий Дон в 1917-1921 гг.). Документы и материалы. М., 1997. С. 138.

2. Съезды народов Терека. Т. 1. Орджоникидзе, 1977. С. 331.

3. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 51. М., 1965. С. 178.

4. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 296. Л. 113-114.

5. О Рурк Ш. Как отрабатывался механизм репрессий: Высылка терских казаков в 1920 году // Отечественная история. 2008. N 5. С. 90.

6. Там же. С. 87.

7. РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 1. Д. 247. Л. 16.

8. Орджоникидзе Г.К. Избранные статьи и речи. Грозный, 1962. С. 104.

9. РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 11. Д. 125. Л. 14-23. Впрочем, в приказе Орджоникидзе о временном приостановлении операции содержалась оговорка: "Приступить к выселению после заселения чеченцами уже выселенных станиц" // Там же. Л. 22.

10. ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 95. Д. 517. Л. 37.

11. РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 1. Д. 247. Л. 29.

12. Здесь и далее используется сокращение "д.". В тексте самого документа используются также сокращения "дес." и "десят."

13. Речь идет о пяти горских обществах (Балкарское, Хуламское, Безенгиевское, Чегемское, Баксанское), проживавших в Нальчикском округе Терской области. Общее их название - балкарцы, по имени самого большого общества.

14. Ауховцы (аккинцы) - этнографическая группа чеченцев, проживающая в Дагестане.

15. Слева от абзаца на полях помета в виде вопросительного знака красными чернилами рукой неизвестного.

16. Карта в архивном деле отсутствует.

17. Брезановский Яков Еремеевич (1888 - 1938) - в 1925-1927 гг. управляющий делами ЦК РКП(б)/ВКП(б), в 1934-1935 гг. зав. политико-административным отделом ЦК ВКП(б). Репрессирован.