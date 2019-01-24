Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову

Мосгорсуд ужесточил с полутора до трех лет колонии приговор бывшему замминистра культуры России Григорию Пирумову.

Таким образом, апелляционное представление прокуратуры было удовлетворено.

Ранее Пирумова приговорили к полутора годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей за хищения бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы культурных объектов. Позже штраф был увеличен до миллиона. Также было исключено смягчающее обстоятельство в виде медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Однако прокурор посчитал приговор слишком мягким с учетом должности чиновника и большой суммы хищения - более 100 тысяч рублей. Но президиум Мосгорсуда отказал в пересмотре дела. В итоге оно дошло до Верховного суда, который и постановил пересмотреть дело в отношении Пирумова.