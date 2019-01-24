Трейлер: "Пляжный бездельник" - Мэттью МакКонахи гарцует в стрингах

На YouTube-доступен трейлер нового фильма с Мэттью Макконахи в главной роли - солнечной комедии "Пляжный бездельник", где актер не только злоупотребляет и гарцует в стингах, но и подозрительно напоминает Чувака из "Большого Лебовски".

И пока сложно сказать, хорошо это или плохо. Давайте дождемся российской премьеры - 21 марта.

По сюжету опуса, "наркозависимый герой по прозвищу Лунный Пес пытается дописать свою книгу стихотворений, но постоянно попадает в неприятности, которые никак не дают ему закончить начатое".

Режиссер и сценарист - лауреат Венецианского МКФ Хармони Корин ("Гуммо", "Отвязные каникулы"). В ролях: Снуп Догг, Айла Фишер ("Великий Гэтсби", "Под покровом ночи"), Стефания Оуэн ("Крампус", "Милые кости"), Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл, Джерри Асчьоне ("Холм одного дерева").