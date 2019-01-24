Трейлер: трэш-комедия по Шекспиру с вульгарным енотом от студии Troma

На YouTube-канале студии Troma, в золотые свои времена вознесшей дурвкусие, махровую похабщину, экстремальное бутафорское насилие, термоядерную сатиру, предельно сортирный юмор и тотальный неадекват на недосягаемые вершины, появился тизер-трейлер их нового опуса .

Произведение называется Shakespeare’s S***storm, и то, что на зрителя как буквально, так и в переносном смысле вываливают за эти полторы минуты, на все сто отражено в названии вампуки - шоу для людей с армированными желудками.

Чему томящийся в узилище енот с гипертрофированными молочными железами - ультимативная, коричневого крема на торт розочка.

Как видим, спустя 25 лет после выхода предыдущего обращения к поэтике Барда, вылившейся в "Тромео и Джульетту" (Tromeo and Juliet), одну из самых прославленных лент студии, неугомонный дедушка Кауфман и его команда возвращаются к наследию Шекспира "с наилучшей интерпретацией его "Бури" (The Tempest). Где действие перенесено в наше время на круизный лайнер, терпящий специфическое бедствие по пути в Северную Корею - в результате незадачи с грузом китового слабительного.

Сказать, что происходящее на экране - вомиторный угар, это все равно что промолчать.

"Мутации, музыкальные номера и все те объемы насилия, которых Шекспир всегда жаждал, но никогда не мог дать", - поясняет свои бесчинства 73-летний Ллойд Кауфман, выступивший режиссером, сосценаристом и сыгравший Просперо. Со слезами на глазах добавив, что это, вероятно, его последний фильм. Дата премьеры которого пока не указывается.

К слову, "Буря" - последняя пьеса и Шекспира, написанная в 1610-1611 годах. Это - трагикомедия, в которой свергнутый своим братом чародей Просперо, изгнанный и посаженный узурпатором на ветхое судно, претерпевает ряд мытарств и далее реализует план мести. В частности - вызывая на море бурю, когда вероломный брат с челядью и домочадцами по морю том плыл с торжеств.

Разумеется, пьеса неоднократно экранизировалась и имеет массу интерпретаций, включая постановки Джармена, Гринуэя, вариант 1992 года от Станислава Соколова, автора "Гофманиады". Плюс не стоит забывать, что и классика сайфая "Запретная планета" (Уилкокс, 1956) - это тоже по "Буре".