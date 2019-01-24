Умер литовский режиссер Йонас Мекас, соратник Леннона, Оно и Уорхола

Американский режиссер, оператор, продюсер, сценарист и актер литовского происхождения Йонас Мекас, один из столпов нью-йоркского авангарда, скончался в возрасте 96 лет в среду в Нью-Йорке - в окружении родных. Об этом сообщает LRT.

Мекас родился в 1922 году в Литве и вместе с младшим братом Адольфасом в 1949 году переехал в США, где начал путь в творчество с любительских фильмов и стал выпускать кинофильский журнал. Вскоре войдя в первую колонну киноавангарда Нью-Йорка, став, по сути, его крестным отцом. И далее - одним из лидеров т.н. "нового американского кино".

Йонас сотрудничал с Сальвадором Дали и Энди Уорхолом, Алленом Гинзбергом, Джоном Ленноном и Йоко Оно, стяжав множество наград МКФ, Национальную литовскую премию в области культуры и искусства и орден Искусств и Литературы. В 2007 году в Вильнюсе был открыт Центр визуальных искусств имени Йонаса Мекаса.

Как режиссер Мекас снял, начиная с дебюта 1961 года, драмы "Оружие деревьев" (с братом в главной роли), порядка пятидесяти фильмов.

Прощание с Мекасом состоится в субботу в Нью-Йорке. После чего тело режиссера кремируют. Прах кинематографиста захоронят на родине в Литве, в Биржайском районе, в деревне Семянишкяй - рядом с могилами родителей.