В Китае начали штрафовать уткнувшихся в телефон пешеходов

Китайские полицейские начали штрафовать пешеходов, которые пренебрегают безопасностью и переходят дорогу, погрузившись в свои мобильные телефоны или смартфоны. Новые правила начали действовать с 1 января этого года.

Первой "проштрафившейся" стала китаянка из города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян на востоке страны, передает газета The Daily Mail. Нарушительницу обязали заплатить за нарушение 10 юаней (около 97 рублей - прим. "РГ") и провели с ней воспитательную беседу. Издание также опубликовало видео задержания недобросовестной гражданки КНР.

Примечательно, что женщина не сразу поняла, что она сделала не так. Поначалу она думала, что ее хотят наказать за слишком медленное передвижение по пешеходному переходу.

Многие пользователи Сети в Поднебесной поддержали штрафы в отношении беспечных пешеходов, однако призвали увеличить их размеры. Сумма в 10 юаней, считают многие китайцы, слишком мала, чтобы изменить привычки людей.