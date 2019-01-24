Видео: Чувак из "Большого Лебовски" возвращается

В официальных аккаунтах 69-летнего американского "оскаровского" актера Джеффа Бриджеса только что появился пятнадцатисекундный тизер, который наиболее горячие наблюдатели тут же сочли намеком на сиквел "Большого Лебовски". Ведь в нем Бриджес предстал в самом своем прославленном образе - Джеффри "Чувака" Лебовски из мегакультовой комедии братьев Коэн 1998 года.

В ролике Чувак смотрит в камеру и хмыкает. После чего на экране появляется дата - 3 февраля. В этот день в Атланте пройдет 53-й матч Супербоула, финальной игры за титул чемпиона Национальной футбольной лиги (американский футбол).

Can’t be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) January 24, 2019

Суперобоул - всенациональный праздник в США, на трансляцию которого студии приберегают все самое вкусное, сочное и желанное.

Соответственно, что именно Чувак имел ввиду - узнаем 3-го. Как предполагают аналитики, скорее всего, речь может идти о спин-оффе "Большого Лебовски" "Успешные люди" (Going Places) Джона Туртурро. Где помимо самого Туртурро снимаются Бобби Каннавале, Сьюзан Сарандон, Одри Тоту и Майкл Бадалукко.

Напомним: в "Лебовски" Туртурро сыграл второстепенно персонажа Хесуса Кинтана, буйнопомешанного фаната боулинга с нехорошим криминальным прошлым. Известно, что изначально Джон надеялся на более обширную свою роль в картине и очень расстроился, узнав, что это не так. Поэтому братья Коэн в утешение позволили ему импровизировать и реализовать какие-то идеи касательно Хесуса.

При этом на первых порах Туртурро планировал сделать из своего Going Places ремейк "Вальсирующих" Бертрана Блие, но далее передумал и начал решать картину как спин-офф "Большого Лебовски" - при благословении Коэнов.

Точной даты премьеры у фильма пока нет. Не исключено, что мы как раз на Супербоуле ее и узнаем.