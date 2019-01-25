25 января исполняется 145 лет со дня рождения Сомерсета Моэма

25 января исполняется 145 лет со дня рождения одного из самых успешных прозаиков 1930-х годов Уильяма Сомерсета Моэма. Его романы считают классикой ХХ века, с 1917 года вышло около 36 фильмов, снятых по мотивам его произведений, а сам писатель стал значимой фигурой: у него в гостях бывали не только представители литературной элиты, но и Уинстон Черчилль. Однако жизнь писателя соткана не только из его книг (над которыми он, впрочем, работал системно - писал около полутора тысяч слов в день), но и самых разнообразных профессий - от акушера до сотрудника разведки.

Сомерсет Моэм родился в 1874 году на территории британского посольства в Париже. Прагматичные родители, потомственные юристы, неслучайно выбрали такое необычное место для появления ребенка на свет: рожденный фактически на территории Великобритании, Моэм автоматически получил гражданство этой страны, которое ограждало его от французских законов, предполагающих обязательную мобилизацию на фронт в случае войны.

Будущий писатель осиротел в юном возрасте, когда от чахотки скончалась мать, а отец умер от рака через два года после нее. Моэма решили отправить к родственникам в Англию, но вот в чем была проблема - мальчик совершенно не знал английского языка и столкнулся с серьезным языковым барьером. После пережитого стресса Моэм стал заикаться. В одной из своих последних книг, которую одни критики назовут "записками циника", а другие - "самым искренним произведением писателя", он так описал тот период в жизни: "Я был мал ростом; вынослив, но не силен физически; я заикался, был застенчив и слаб здоровьем. У меня не было склонности к спорту, который занимает столь важное место в жизни англичан; и - то ли по одной из этих причин, то ли от рождения - я инстинктивно сторонился людей, что мешало мне с ними сходиться" (роман "Подводя итоги"). Впрочем, эти события найдут отражение и в "прорывном", автобиографическом романе Моэма "Бремя страстей человеческих", который выйдет в свет в 1915 году.

Трудности в общении с людьми будут преследовать Моэма всю жизнь, но, как отмечал писатель, с годами он научился искусству "маленьких разговоров", хотя ни один человек не нравился ему с первого взгляда. Сомерсет Моэм был однажды женат на Сири Велком, у пары даже родилась дочь. Одно время он влюблен был в актрису Сью Джоунс. Однако самые длительные отношения у Моэма были с его секретарем.

А свое первое произведение - биографию композитора Джакомо Мейербера - Моэм написал во время учебы в Гейдельбергском университете. К сожалению, эту работу постигла участь второго тома гоголевских "Мертвых душ": автор сжег произведение, только причина была иная - он получил отказ в публикации от издательства.

Несмотря на это, Моэм продолжал писать. В то же время он получал медицинское образование, и позже почти пять лет проработал в одном из самых бедных районов Лондона. Этот период жизни Сомерсета Моэма отразился в созданном в лучших традициях "натуральной школы" романе "Лиза из Ламбета".

Стоит заметить, что писатель оставил медицину только тогда, когда его произведения начали пользоваться успехом. Ему принесла славу пьеса "Леди Фредерик" в 1907 года. Кстати, подводя итоги своей жизни, Моэм довольно невысоко оценил свой талант, отметив, что он "стоял в первом ряду второразрядных".

Крайне любопытным временем в жизни писателя стала работа на британскую разведку в 1917 году. Суть специальной миссии Моэма заключалась в том, чтобы предотвратить приход к власти большевиков и сохранить Россию в качестве союзника в первой мировой войне. Восхищавшийся русской литературой, изучавший русский язык и обожающий путешествовать, Моэм был очарован перспективами, которые открыла перед ним служба в разведке. Он часто встречался с Александром Керенским, Борисом Савинковым и другими политическими деятелями Временного правительства. Миссия Моэма завершилась с Октябрьской революцией. Писатель запечатлел этот опыт в сборнике из 14 новелл "Эшенден, или Британский агент", который вышел в 1928 году.

Сомерсет Моэм был заядлым путешественником. Он побывал, среди прочего, в восточной Азии, Мексике, на островах Тихого океана, а во время второй мировой войны жил в США, так как был вынужден покинуть оккупированную Францию - попал в черные списки гитлеровцев. Когда писатель почувствовал, что больше ничего не получает от путешествий, он перестал куда-либо выезжать: "Дальше меняться мне было некуда. Спесь культуры слетела с меня. Я принимал мир таким, как он есть. Я научился терпимости. Я хотел свободы для себя и готов был предоставить ее другим" (из романа "Подводя итоги").

Последней прижизненной публикацией Моэма стали заметки, включавшие элементы автобиографии, вышедшие в 1962 году, за три года до смерти писателя. Стоит отметить, что тот ушел из жизни в почтенном возрасте - Моэму был 91 год, когда его сердце перестало биться от осложнений после пневмонии. "Умирать - скучное дело. Мой вам совет - никогда этим не занимайтесь", - на смертном одре произнес писатель. Его прах развеян под стеной Библиотеки Моэма, что при Королевской школе в Кентербери, где писатель делал первые шаги в науке.