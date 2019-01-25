"Динамо" победило "Спартак", "Йокерит" взял верх над "Торпедо"

Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в столичном дерби в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На своем льду "бело-голубые" победили со счетом 3:1.

Основные события развернулись во второй половине встречи. На 36-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Микса Индрашиса, а в начале третьего периода Игорь Макаров забросил вторую шайбу в ворота "красно-белых".

В концовке, сняв вратаря с игры, спартаковцы отыграли одну шайбу - большинство реализовал Артем Федоров. Однако спасти игру гости не сумели - на последней минуте Вадим Шипачев поразил пустые ворота и установил окончательный счет.

После этой игры "Динамо" набрало 61 очко - столько же, сколько осталось у "Спартака". На данный момент "бело-голубые" находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, а "красно-белые" - на шестом.

А четвертая команда Запада "Йокерит" дома принимала нижегородское "Торпедо" и сумела прервать неудачную серию, которая к тому моменту насчитывала два подряд домашних поражения. В этот раз подопечные Лаури Марьямяки выиграли 4:2.

Хотя началась игра для "джокеров" не лучшим образом - они пропустили уже на шестой минуте, в составе "Торпедо" отличился Энди Мили. Но еще до первого перерыва хозяева смогли сравняться, а затем и выйти вперед - по шайбе забросили Сакари Маннинен и Карл Столлери.

Следующего гола зрителям пришлось ждать до заключительного периода. На 46-й минуте Стив Мозес сделал счет 3:1, а еще через некоторое время Йон Норман отправил в ворота автозаводцев четвертую шайбу. Гости смогли отквитать один гол после точного броска Михаила Варнакова, но на большее им не хватило ни сил, ни времени.

"Йокерит" набрал 71 очко и по-прежнему идет на четвертом месте на Западе, на три балла отставая от ярославского "Локомотива". "Торпедо" с 55-ю баллами расположилось на седьмой строчке в таблице Восточной конференции.