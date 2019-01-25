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"Доктор Кто" сыграет в экранизации комикса про химика-упыря

Новости
    25.01.2019, 19:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Каст экранизации комикса Marvel "Морбиус" (Morbius) прирос достаточно громким пополнением: 36-летним британским актером Мэттом Смитом, известным как Одиннадцатый Доктор и по историческому сериалу "Корона". Об этом сообщает Variety.

Кого именно сыграет Смит - не уточнено. Известно лишь, со ссылкой на инсайдера, что его роль - одна из ведущих.

Ранее стало известно, что самого Морбиуса в ленте "Морбиус, живой вампир" сыграет Джаред Лето, а постановщиком кинокомикса выступит шведский режиссер чилийского происхождения Дэниэл Эспиноза  ("Живое", "Код доступа "Кейптаун"). Пуэрториканская актриса Адриа Архона ("Настоящий детектив", "Нарко") сыграет подругу протагониста.

Фото: kinopoisk.ru
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Майкл Морбиус, по сюжету комикса - одаренный ученый-химик, нобелевский лауреат, дебютировал в 1971 году в 101-м выпуске The Amazing Spider-Man - тут же, как только был отменен ранее существовавший запрет на изображение в комиксах разного рода сверхъестественных существ, в том числе вампиров.

Пытаясь найти лекарство от своей редкой, врожденной и неизлечимой болезни крови, он в какой-то момент начинает экспериментировать с кровью летучих мышей. Что превращает его в опасного вурдалака. И одного из антагонистов Человека-паука.

В последующие годы Морбиус периодически появлялся во вселенной Marvel, чаще - в камео, в 1992-м получив "перезапуск" Morbius, the Living Vampire, выходивший на протяжении 32 выпусков до апреля 1995-го.

По датам старта съемок и премьеры официальной информации пока не поступало. Но если неофициально, то прокат картины может начаться летом 2020-го.

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