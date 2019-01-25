Эксперты рассказали, как правильно ходить зимой

Чтобы сохранить здоровье, прогуливаясь зимой, эксперты рекомендуют передвигаться мелкими шажками, ставить ногу на всю стопу и вытащить руки из карманов. Об этом "Вечерней Москве" рассказал горный гид Константин Воланин.

Про руки Воланин уточняет, что они - главная страховка при ходьбе в гололед. Если, падая, не успеть их подставить, то можно разбить нос или затылок. Гид также рекомендует при падении сгруппироваться и постараться присесть. Так вероятность травмироваться ниже.

Эксперт также не советует носить зимой обувь на высоком каблуке и с плоской подошвой. По его мнению, надо выбирать ботинки с рельефной подошвой. Также можно приобрести специальные "кошки" для ходьбы по городу.