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25.01.2019,  
13:08
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Экзотично, но не практично: что не так с Ми-24 Super Hind

Алжирская армия наряду с новейшими российскими вертолетами Ми-28НЭ продолжает эксплуатацию Ми-24. Эти "летающие танки" были приобретены еще во времена существования Советского Союза.
Фото: DanieVDM \ https://www.flickr.com Фото: DanieVDM \ https://www.flickr.com
Фото: DanieVDM \ https://www.flickr.com

Правда, в начале "нулевых" годов данная техника прошла модернизацию и по сравнению с первоначальным обликом выглядит довольно-таки экзотично. Участвовавшие в обновлении машин специалисты южно-африканской компании ATE существенно переработали прицельные системы. В удлиненной носовой части появился "шар" с вмонтированными в него телевизионной камерой, тепловизором и лазерным дальномером.

Также обращает на себя внимание длинноствольная подвижная 20-мм скорострельная автоматическая пушка. Ее боекомплект - 840 выстрелов.     

В качестве основного управляемого вооружения применяются разработанные в ЮАР противотанковые ракеты Ingwe с лазерной системой наведения. Их дальность полета достигает 5000 м.

Фото: AlixSaz / Wikimedia.org
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Благодаря внедрению современных защитных материалов модернизированная машина, получившая название Super Hind MK III, стала легче оригинала. Ее максимальная масса составила 9700 кг. Скорость осталась прежней - 320 км/ч.

Всего было переоборудовано более трех десятков вертолетов.

По мнению военных экспертов, южноафриканская версия по ряду характеристик существенно уступает российскому Ми-35М по качеству и номенклатуре вооружений, а также по другим боевым и эксплуатационным характеристикам. Поэтому вооруженные силы некоторых государств, получив опыт эксплуатации Super Hind, затем вернулись к приобретению машин, выпускаемых в России.

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