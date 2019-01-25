Экзотично, но не практично: что не так с Ми-24 Super Hind

Алжирская армия наряду с новейшими российскими вертолетами Ми-28НЭ продолжает эксплуатацию Ми-24. Эти "летающие танки" были приобретены еще во времена существования Советского Союза.

Правда, в начале "нулевых" годов данная техника прошла модернизацию и по сравнению с первоначальным обликом выглядит довольно-таки экзотично. Участвовавшие в обновлении машин специалисты южно-африканской компании ATE существенно переработали прицельные системы. В удлиненной носовой части появился "шар" с вмонтированными в него телевизионной камерой, тепловизором и лазерным дальномером.

Также обращает на себя внимание длинноствольная подвижная 20-мм скорострельная автоматическая пушка. Ее боекомплект - 840 выстрелов.

Algeria/Mali border

Mi-24 and Mi-8 some realy low fliing pic.twitter.com/1Mr6AU1KpJ — monitoring (@warsmonitoring) 27 мая 2017 г.

В качестве основного управляемого вооружения применяются разработанные в ЮАР противотанковые ракеты Ingwe с лазерной системой наведения. Их дальность полета достигает 5000 м.

Благодаря внедрению современных защитных материалов модернизированная машина, получившая название Super Hind MK III, стала легче оригинала. Ее максимальная масса составила 9700 кг. Скорость осталась прежней - 320 км/ч.

Всего было переоборудовано более трех десятков вертолетов.

По мнению военных экспертов, южноафриканская версия по ряду характеристик существенно уступает российскому Ми-35М по качеству и номенклатуре вооружений, а также по другим боевым и эксплуатационным характеристикам. Поэтому вооруженные силы некоторых государств, получив опыт эксплуатации Super Hind, затем вернулись к приобретению машин, выпускаемых в России.