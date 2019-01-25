Глава Минобрнауки поздравил учащихся вузов с Днем студента

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков поздравил учащихся вузов с Днем российского студенчества, который отмечается сегодня.

В поздравлении, размещенном на сайте ведомства, Михаил Котюков отметил, что российское студенчество - это традиционно очень активное, творческое и инициативное сообщество.

"Время учебы - яркий жизненный период, при этом ответственный и во многом определяющий дальнейшую судьбу человека, - обратился министр к студентам. - В студенческие годы закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов".

Михаил Котюков подчеркнул, что путь познания, на который вступают молодые люди, - трудный, но бесконечно интересный.

"От вас, вашего усердия и ответственности во многом зависит, какой будет наша Россия в будущем!", - говорится в обращении министра.

Сегодня Михаил Котюков проводит совещание по реализации нацпроекта "Наука" в Новосибирске. В 7 утра по московскому времени он встретился со студентами новосибирских вузов и лично поздравил их с праздником.