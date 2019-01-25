Кабмин поддержал досудебную блокировку сайтов финансовых пирамид

"Мы считаем, что там, где существуют явно диагностируемые угрозы, решение должно приниматься исходя из общественной опасности подобного рода правонарушений. Естественно, решение должно приниматься довольно оперативно", - цитирует Акимова ТАСС.
Даже если Банк России ошибется, будет судебный процесс. Но, в любом случае, это приведет к меньшим общественным издержкам, чем если бы люди пострадали от мошенников, пояснил вице-премьер.
Госдума на заседании в четверг 24 января приняла в первом чтении законопроект, который позволяет по решению председателя ЦБ РФ проводить внесудебную блокировку мошеннических сайтов. Документ был внесен в Госдуму в декабре группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Проект предусматривает внесение в единый реестр запрещенных по решению ЦБ ресурсов, которые вводят в заблуждение клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций. Блокировать предполагается сайты, связанные с деятельностью финансовых пирамид.