Лукашенко обозначил стратегические цели ученых страны

Белорусским ученым, по образному выражение Александра Лукашенко, как и всему мировому научному сообществу, "предстоит еще немало сделать, чтобы ответить на беспрецедентные по сложности и многомерности современные вызовы".

Поводом для очередной встречи главы государства с представителями академической науки стало вручение дипломов докторов наук и аттестатов профессоров научным и научно-педагогическим работникам, передает пресс-служба главы государства.

Президент обратил внимание на уникальность природы человеческой мысли. Во все времена, по его словам, науке было тесно в рамках государственных и геополитических границ, она неизменно принадлежит всему человечеству и призвана служить на благо цивилизации. Именно ученым предстоит продолжить поиск альтернативных источников энергии, остановить необратимые экологические изменения, открыть новые способы профилактики неизлечимых болезней и борьбы с ними, преодолеть продовольственные кризисы и решить многие другие проблемы, актуальные для всех жителей планеты.

"Но в масштабах страны мы должны вместе работать, прежде всего, на достижение государственных стратегических целей", - подчеркнул Лукашенко. Необходимо, уточнил он, повышать конкурентоспособность отечественной экономики, обеспечивать национальную безопасность, укрепляя суверенитет страны.

Глава государства признался, что всегда ждет встречи с учеными, к которым у него особое отношение. "У вас самая тяжелая профессия, я не устаю об этом везде говорить. То, что вы решились на эту работу, это уже заслуживает одобрения", - с удовлетворением отметил он и подчеркнул, что, вручая накануне Дня белорусской науки докторам и профессорам заслуженные дипломы и аттестаты, страна "не только отмечает результаты авторских исследований, но и ставит перед отечественными учеными новые концептуальные, стратегические задачи".

Лукашенко констатировал, что достижения белорусских ученых - это плоды многолетнего, порой ювелирного труда, результат искреннего стремления служить людям, повышать качество жизни своих современников и менять к лучшему жизнь будущих поколений. "Цели науке ставит само время. И сегодня особенно нужны знания и опыт уже известных, титулованных ученых, энергия и амбиции молодых, подающих надежды исследователей, готовых не только покорять неизведанные силы природы, но и противостоять вместе с государством сложнейшим политическим и экономическим вызовам", - заявил президент.

Беларусь, уточнил он, ждет от исследователей инновационных проектов и технологий в области атомной энергетики, освоения космического пространства, цифровизации, в отраслях экономики, медицины, образования, в сферах социологии, экологии и геологии.

Касаясь вопроса о поддержке перспективных специалистов, белорусский руководитель дал понять, что в стране для этого сделано немало. Созданы, в частности, оптимальные условия для научно-технической и практической деятельности, разработана система материальных вознаграждений за эффективное внедрение идей в реальный сектор и социальную сферу.

Президент поздравил всех ученых страны с профессиональным праздником, который отмечается в РБ 27 января, и пожелал им "быть всегда на высоте в таком нелегком, но бесконечно увлекательном научном поиске".