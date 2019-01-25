Лукашенко поблагодарил врачей и напомнил о борьбе с коррупцией

Особую признательность и благодарность высказал белорусский лидер в адрес многотысячной армии национальных специалистов в белых халатах на встрече с научными работниками РБ, которым были вручены дипломы докторов наук и аттестаты профессоров, передает его пресс-служба.

О своих разработках на встрече, в частности, рассказал доктор медицинских наук Сергей Байко. Ученая степень ему присуждена за совершенствование и повышение эффективности заместительной почечной терапии у детей. Он подробно изложил суть используемых методов лечения, которые в разы позволяют снизить летальность среди пациентов, индивидуализировать подходы к диагностике и лечению. Кстати, глава государства во время общения акцентировал внимание правительства и руководство академии наук на более активное внедрение инновационных разработок белорусских ученых.

Сергей Байко пригласил президента посетить 2-ую городскую детскую клиническую больницу: "Если 14 лет назад, когда вы открывали нашу клинику, мы говорили о проблемах и перспективах, то на сегодняшний день уже можем продемонстрировать результаты нашей работы". "С большим удовольствием приеду в больницу", - эмоционально отреагировал Лукашенко.

О своих достижениях на встрече с президентом рассказала и доктор медицинских наук, председатель комиссии по здравоохранению национального парламента Людмила Макарина-Кибак.

"Вы не только ученый, но и большой начальник. Что происходит в Минздраве? Сколько пересажали начальников и так называемых продвинутых, талантливых организаторов, главных врачей", - поинтересовался Лукашенко. Людмила Макарина-Кибак заверила, что в курсе этих чрезвычайных событий, и выразила уверенность, что подобного в отрасли не повторится.

Президент, в свою очередь, в очередной раз подчеркнул недопустимость коррупции в медицине и предупредил, что прощения - даже врачам - за подобные правонарушения не будет.