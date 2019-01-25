МИД Индии: Народ Венесуэлы должен сам решать свои разногласия

Индия внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и выступает за мирное разрешение конфликта в этой стране. По мнению индийского внешнеполитического ведомства, венесуэльский народ должен самостоятельно решать возникающие разногласия, не прибегая к насилию.

25 января официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Равиш Кумар заявил, что Индия внимательно следит за развитием ситуации в Каракасе. Здесь считают, что венесуэльский народ должен самостоятельно отыскать политическое решение возникших разногласий. Он призвал все стороны к конструктивному диалогу, не прибегая к насилию.

В Нью-Дели убеждены, что "демократия, мир и безопасность в этой южноамериканской стране представляют ключевую важность для прогресса и процветания народа", - приводит слова высокопоставленного индийского дипломата РИА-Новости.